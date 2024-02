Afrique: Décès du président Hage Geingob - Les condoléances des dirigeants africains affluent

Le président namibien, Hage Geingob, est décédé le 4 février à Windhoek, capitale de la Namibie, après avoir été interné dans l'un des hôpitaux, il y a quelques jours à la suite des soucis de santé.

« Au nom du peuple congolais et en mon nom, je présente nos plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'au peuple namibien », a écrit la porte-parole du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi. La RDC et la Namibie partagent en commun la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'organisation qui contribue à la pacification dans la partie Est du Congo en y déployant une mission de paix depuis mi-décembre 2023.

Le chef de l'opposition, McHenry Venaani, lui a rendu hommage. « En effet, le décès du président Geingob est une grande perte non seulement pour la Namibie, mais aussi pour le continent africain dans son ensemble. Tel était le calibre de ce maître négociateur et homme d'État, un phare de leadership inébranlable dans des temps de turbulences », a déclaré Venaani.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a décrit Geingob comme « un vétéran de la libération de la Namibie du colonialisme et de l'apartheid ». Au Kenya, le président William Ruto a déclaré que Geingob « a fortement favorisé la voix et la visibilité du continent sur la scène mondiale ». Pour sa part, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que « le leadership et la résilience de Geingob resteront dans les mémoires ».

L'illustre disparu faisait partie des membres influents de l'organisation du peuple du Sud-Ouest africain. Hage Geingob était aussi une figure de proue de l'indépendance namibienne de l'occupation de l'Afrique du Sud en 1990. Il était Premier ministre à deux reprises : de 1990 à 2002 puis de 2012 à 2015 avant d'accéder aux fonctions de président de la République à l'issue des élections de 2014. Le président Hage était réélu en 2019 pour un second mandat de cinq ans qui devrait prendre fin en novembre prochain.

Par ailleurs, Hage Geingob a joué un rôle central dans ce qui est devenu l'une des démocraties les plus stables d'Afrique après être revenu d'un long exil au Botswana et aux États-Unis en tant que militant anti-apartheid. Il était le troisième président du pays depuis que celui-ci a obtenu son indépendance en 1990, après plus d'un siècle de domination allemande.

Signalons que c'est le vice-président, Nangolo Mbumba, qui va assurer l'intérim jusqu'aux élections prévues pour novembre prochain. Il a prêté serment en tant que président par intérim dans la capitale Windhoek pour terminer le mandat comme le permet la Constitution. Selon un communiqué du gouvernement, Nangolo Mbumba dirigera la Namibie jusqu'au 21 mars 2025.