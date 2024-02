Congo-Kinshasa: Programme d'appui aux jalons en RDC, Fonaredd - Bavon N'sa Mputu passe à la grande vitesse !

Dans le souci de permettre la mise en oeuvre du Programme d'appui aux jalons de la Loi RDC-CAFI 2021-2031, le Secrétariat exécutif du Fonds National REDD (SE FONAREDD) a organisé, ce week-end, à Elais Hôtel, à Kinshasa, capitale de la RDC, un atelier à l'attention des cadres venus de plusieurs ministères. Il était question, au cours de ce rendez-vous-là, de présenter, en vue d'endossement, un document du programme (Prodoc) devant répertorier les différents partenaires spécifiques capables d'appuyer le Gouvernement à honorer ses engagements de réaliser certains jalons, tels que prévus aux différentes échéances 2023-2025. Les participants aux travaux ont, finalement, validé un prodoc qui va, dans les tout prochains jours, permettre un nouvel élan sur ce front et la mise en place dudit Programme.

Il y a lieu de noter que, dans la même optique, une retraite a été organisée à Zongo (Kongo Central) du 20 au 25 juillet 2023 avec les ministères sectoriels et les entités spécialisées impliqués dans la mise en oeuvre des jalons de la deuxième lettre d'intention RDC-CAFI 2021-2031. La retraite avait notamment pour objectif de procéder à la revue des commentaires du rapport de suivi des jalons de la LOI 2 et la formulation du document de projet (PRODOC) d'appui à la réalisation des jalons de la LOI 2 de 2023 à 2025 des ministères sectoriels et entités spécialisées susmentionnés.

Bien avant, un exercice préliminaire avait été déployé en plusieurs séances par le SE FONAREDD avec les différents ministères et qui avait abouti à l'écriture de la première version narrative de chaque chapitre du PRODOC et aussi à la finalisation des modalités de mise en oeuvre et de la gouvernance du programme en identifiant et tenant compte de la matrice des risques. La retraite avait donc permis la révision de la partie narrative du PRODOC et du budget proposé par les ministères sectoriels ensemble avec le Secrétariat Exécutif du FONAREDD.

Il revenait ensuite au Secrétariat Exécutif du FONAREDD d'harmoniser aussi bien la partie narrative que budgétaire du PRODOC pour l'ensemble des ministères sectoriels et des entités spécialisées concernés étant donné que les besoins exprimés par ces derniers étaient au-delà des fonds disponibles, ce qui a nécessité plus de temps pour trouver les équilibres. Ainsi, les ministères et entités concernés sont conviés à prendre part à la présentation du PRODOC réaménagé prévu d'être soumis au prochain Comité de Revue des Programmes (CRP) du FONAREDD pour sa validation. Voici, par ailleurs, les Ministères concernés dans ce projet de grande ampleur : Ministère de l'Agriculture ; Ministère de l'Aménagement du territoire ; Ministère du Plan ; Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Ministère des Mines, Ministère des Hydrocarbures.