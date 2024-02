Afrique: Appel à candidatures pour 'Visa for Music 2024'

Les organisateurs du premier festival et marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient "Visa for Music 2024" ont annoncé le lancement de l'appel à candidatures pour la 11ème édition de cet évènement, prévue du 20 au 23 novembre 2024 à Rabat.

La date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 18 mars 2024, les artistes souhaitant participer à cette édition doivent envoyer leurs candidatures via le site électronique du festival www.visaformusic.com, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Cette année, une quarantaine d'artistes/groupes du monde seront sélectionnés par un jury composé de professionnels de la culture et du secteur de la musique. Cet appel est adressé aux artistes/groupes, de tous les styles musicaux, valorisant les musiques du monde entier.

"Cette édition sera exceptionnelle et cet événement continuera d'être un catalyseur essentiel pour la promotion de la diversité musicale et le renforcement des liens au sein de l'industrie mondiale de la musique", souligne le communiqué.

Premier marché international de la musique enraciné en Afrique depuis 2014, ce festival est dédié à la promotion de la diversité musicale mondiale, avec un accent particulier sur l'Afrique et le Moyen-Orient, constituant ainsi une plateforme cruciale pour les artistes, les professionnels de la musique et les acteurs de l'industrie, et offrant un espace propice à la réunion, à l'échange d'idées et à la création de collaborations fructueuses.

%

Visa for Music vise à soutenir et mettre en lumière la richesse et la créativité de la scène musicale mondiale, regroupant plusieurs catégories de genres, notamment : Global folk et fusion, musiques actuelles et urbaines, et musique électronique.

Bouillon de culture

Exposition

Un vernissage collectif a eu lieu vendredi soir à la Galerie Mohamed Kacimi à Fès avec la participation de 23 artistes-peintres femmes célébrant la créativité.

Lancée à l'initiative de la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de Fès-Meknès (département de la culture), cette exposition, intitulée "Bonheur au bout des pinceaux", est l'occasion de découvrir une cinquantaine de tableaux de différentes tailles mettant en valeur la créativité de femmes unies par leur passion pour le jeu des pinceaux et des couleurs.

Les peintures exposées abordent des thèmes liés notamment aux femmes, au patrimoine marocain, à la nature et à certaines coutumes traditionnelles, en plus d'aspects de la médina de Fès et d'autres villes marocaines.

Dans une allocution lors du vernissage de l'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 15 février, la responsable du service de la culture à la direction régionale de la culture de Fès-Meknès, Nadia Berchid, a souligné l'importance de cet événement et la diversité des oeuvres présentées par des artistes femmes qui ont tenté d'exprimer leurs émotions à travers la peinture et les couleurs.

De son côté, l'artiste plasticienne, Meriem Tahiri a indiqué qu'elle s'appuie sur les techniques de la peinture à l'huile pour mettre en valeur, à travers des portraits, le labeur quotidien des femmes et ainsi raconter leurs histoires.