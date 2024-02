Afrique: Conférence annuelle de l'Union panafricaine des avocats à Marrakech

L'Union panafricaine des avocats tiendra, du 22 au 25 mai à Marrakech, sa conférence annuelle, avec la participation d'avocats et d'associations d'avocats de tout le continent africain, ainsi que d'invités de marque du monde juridique, politique et économique.

Cette conférence annuelle sera l'occasion d'échanger sur les grands enjeux juridiques et sociaux auxquels l'Afrique est confrontée, tels que l'intégration régionale, les ressources naturelles et la résolution des conflits, indique un communiqué de l'Union panafricaine des avocats.

La conférence sera également un espace de dialogue et de réseautage entre les acteurs du monde juridique africain et international, précise le communiqué.

L'Union panafricaine des avocats, basée en Tanzanie, est le principal forum continental regroupant des avocats et des associations d'avocats en Afrique, dont la mission consiste à promouvoir et à défendre les intérêts et les droits des peuples africains, ainsi qu'à renforcer la coopération et la solidarité entre les avocats africains.

Créée en 2002 pour refléter les aspirations et les préoccupations du peuple africain, elle compte plus de 1000 membres individuels et des associations nationales et régionales d'avocats.

Seul organisme d'avocats africains accrédité par l'Union africaine, l'Union panafricaine des avocats ambitionne de voir une Afrique unie, prospère et juste, fondée sur la primauté du droit et la bonne gouvernance.

L'Union panafricaine des avocats est l'un des partenaires externes les plus actifs et les plus respectés de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples et reconnue comme un acteur clé au sein de l'Union africaine et de l'architecture de gouvernance africaine.