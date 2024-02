Congo-Kinshasa: Guerre de l'Est de la RDC - Des femmes leaders du Nord-Kivu demandent l'implication du chef de l'Etat pour mettre fin aux hostilités

Des femmes leaders du Nord-Kivu ont demandé, dimanche 4 février, l'implication du chef de l'Etat pour trouver une solution urgente et mettre fin à la guerre contre les rebelles du M23 et récupérer toutes les entités conquises, tout en sécurisant celles non encore conquises par ces rebelles.

La représentante de ces femmes et Coordinatrice de la plateforme « Sauti la Mama Mukongomani », Nelly Lumbu Lumbu, a souligné, dans leur déclaration rendue publique dimanche, l'importance pour le chef de l'Etat, de se rassurer personnellement que des moyens logistiques de l'armée soient disponibles sur les lignes de fronts et que des militaires aux fronts sont bien traités.

Selon elles, les Forces Armées de la République démocratique du Congo sont en difficulté pour reconquérir les entités passées sous l'occupation de ces rebelles.

Elles appuient leur propos par l'intensification des déplacements massifs de populations en raison des bombes qui sont larguées sur les espaces occupés par les civils et qui font plusieurs morts et blessés.

A cette requête s'ajoute aussi celle relative à la protection des personnes déplacées internes et la réponse à leurs besoins vitaux. Ces femmes demandent aussi la révision des accords signés entre la RDC et des pays impliqués, selon ces femmes leaders, dans le conflit armé actuel.

Elles plaident aussi pour la promotion de la paix, la participation politique de femmes et de filles dans les instances de prise de décisions. Les femmes leaders du Nord-Kivu souhaitent également que le chef de l'Etat, pour ce second mandat lui accordé, mette en priorité les questions de la paix, la sécurité, la cohésion sociale ainsi que la participation égalitaire Homme-Femme, Fille, Garçon et des groupes marginalisés.