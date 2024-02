Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Février 2024

Sénégal : Report de la présidentielle - Les députés de BBY et de Wallu entérinent le 15 décembre 2024

Les députés de Benno Bokk Yaakaar et de Wallu ont voté, lundi soir, la proposition de loi reportant l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024.Ce vote sans débat s’est déroulé sous la surveillance des gendarmes après que les opposants ont bloqué pendant plus d’une heure la séance plénière. Ils n’ont pas finalement assisté au voté. A noter que le mandat du président Macky Sall prend officiellement fin le 2 avril. Cette présente loi qui apporte une dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution donne droit également au président de la République en exercice de poursuivre ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. (Source : adakar.com)

Mali : Koulouba - Les membres du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale installés

Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a installé, le lundi 5 février 2024, les membres du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale. La rencontre a enregistré la présence de l’honorable Mamadou Satigui DIAKITÉ, président du Haut Conseil des Collectivités, M. Yacouba KATILE, président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel ainsi que des membres du Gouvernement. Il est présidé par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi MAÏGA. (Source : abamako.com)

Gabon : Foncier rural - Installation de la 500ème clôture électrique mobile à Ayeme-Bokoué et agricole

Le ministre des Eaux et forêts, le Général de brigade, Maurice Ntossui Allogo, a inauguré la 500ème clôture électrique mobile (Cem) installée au Gabon, et précisément dans les villages Ayeme-Bokoué et agricole qui regroupe les communautés de la forêt communautaire «Nous-mêmes, Nous-mêmes», située dans la commune de Kango, chef-lieu du département du Komo, dans la province de l’Estuaire, rapporte un communiqué dudit département ministériel. Pour rappel, les forêts communautaires sont un mécanisme par lequel l’Etat attribue à des communautés villageoises regroupées en association une portion de forêts, pour y développer des activités pour générer des revenus propres, leur permettent de mettre en œuvre des projets de développement local.(Source :alibreville.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Une base avec une importante logistique détruite à Tanwalbougou

L'armée burkinabè a remporté une victoire significative contre le terrorisme en détruisant une grande base située à Tanwalbougou, dans la province du Gourma, au cours de la semaine., a-t-on, appris le lundi 05 février 2024.Selon des sources sécuritaires, cette base terroriste abritait une importante logistique, comprenant plusieurs camions, dont des citernes soigneusement camouflées sous des arbres, probablement volés il y a plusieurs années. Les opérations de reconnaissance aérienne ont permis de détecter ce nid d'assassins au sud de Tanwalbougou, et des avions de chasse ont mené plusieurs frappes jusqu'à la destruction totale de la base. La découverte de cette base témoigne des efforts soutenus des forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme dans la région. (Source : aouaga.com)

Togo : Sport - Guy Akpovy reconduit à la tête de la Fédération Togolaise de Football

Au Togo, Guy Akpovy a été réélu par acclamation à la tête du comité exécutif de la Fédération togolaise de football (Ftf) pour un mandat de 4 ans. Cette reconduction du président de la Ftf est intervenue au cours du congrès ordinaire tenu le samedi 03 février à Lomé.Pour ce nouveau mandat, il s’agira de poursuivre les projets déjà entrepris. Entre autres, le développement du football à la base, les initiatives relatives à la médecine du football, aux infrastructures sportives et à la professionnalisation du football.En outre, un accent particulier sera mis sur la mutualisation des talents et compétences. Pour rappel, Guy Akpovy a été élu pour la première fois à la tête de la FTF en 2016. L’année dernière, il a été élu en tant que membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). (Source : alome.com)

Guinée : Lutte contre la corruption - Le pays marque des points

La Guinée a marqué des points en matière de lutte contre la corruption, selon le rapport 2023 publié en fin janvier par Transparency International. L’Ong internationale allemande spécialisée dans la lutte contre la corruption, note que le pays dirigé par le Général Mamadi Doumbouya a engrangé « substantiellement » un point sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2023 et améliore son classement, a-t-on constaté. Selon le classement 2023, la Guinée a obtenu un Score de 26/100 et occupe le 141è rang mondial sur 180 pays évalués. Le pays dirigé par le Général Mamadi Doumbouya obtient une progression d’un point et de quelques places par rapport au précédent classement. En effet, en 2022, la Guinée était classée 147ème sur 180 pays évalués à travers le monde. Elle s’était stagnée avec ses 25 points obtenus en 2021.( Source :africaguinee.com)

Niger : Grippe aviaire hautement pathogène - Des mesures draconiennes adoptées

Suite à la confirmation de la présence de la grippe aviaire Hautement Pathogène HsN₁ dans une ferme avicole familiale du quartier Plateau à Niamey, le gouvernorat de Niamey a émis un arrêté mettant en œuvre des mesures strictes pour contenir la propagation de la maladie. L'arrêté, signé le 2 février 2024, déclare la ville de Niamey infectée par la Grippe Aviaire Hautement Pathogène HsN₁, établissant un périmètre infecté de dix kilomètres autour de la ferme touchée. Le gouvernorat de Niamey, a mis en garde contre toute violation de ces mesures entrées en vigueur dès signature de l’arrêté. Stipulant que les infractions seront poursuivies et punies conformément à la législation en vigueur.( Source :aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Mardi 6 janvier 2024 - Journée internationale contre les mutilations génitales féminines

Selon les estimations de l'Oms, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 36% le nombre de femmes excisées dans le pays. Dire que la pratique persiste relève donc de l'euphémisme. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. 3 millions de filles mutilées chaque année. L'opération est généralement pratiquée sur les petites filles et parfois sur des femmes sur le point de se marier, enceintes de leur premier enfant ou qui viennent de donner naissance. (Source : fratmat.info)