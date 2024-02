Congo-Kinshasa: Fête du livre de Kinshasa 2024 - Fann Attiki parmi les invités

L'écrivain congolais, Fann Attiki Mampouya, fait partie des auteurs internationaux invités pour prendre part à la 10e édition de la Fête du livre de Kinshasa qui se tiendra du 17 au 24 février, dans la capitale de la République démocratique du Congo.

C'est avec son ouvrage « Cave 72 » que l'écrivain et romancier congolais, Fann Attiki, marquera sa présence à la messe du livre de Kinshasa où auteurs, éditeurs, libraires et amateurs sont attendus. Son roman, prix « Voix d'Afriques » 2021, publié chez JC Lattès, conte l'histoire de trois jeunes congolais, Verdass, Ferdinand et Didi, qui se retrouvent chaque jour à la Cave 72, un bar mythique de Brazzaville, pour oublier, autour d'un verre de bière, leur quotidien rythmé par les tracas administratifs, les aléas de la politique et les difficultés sociales du Congo.

Un jour, le secrétaire au Conseil national de sécurité du pays désigne ces trois jeunes innocents comme les coupables d'un complot visant l'Etat et le président. Pris dans la nasse de ce complot, les trois protagonistes se révoltent pour prouver leur innocence. Soutenus par un peuple qui se bat face à l'injustice, les trois jeunes deviendront, contre toute attente, des héros. A la croisée du roman policier et roman politique, « Cave 72 » dénonce plusieurs maux qui minent l'Afrique aujourd'hui, à savoir la corruption, la machination, le chômage, la désillusion d'une partie de la jeunesse.

Passionné d'écriture et de littérature, Fann Attiki a d'abord commencé avec le slam avant de publier son premier ouvrage « Cave 72 » avec lequel il a déjà tenu plusieurs discussions en Afrique et en Europe. A ses temps libres, Fann se plaît à initier les plus jeunes à ce métier qui le passionne tout en mettant un point d'honneur à infuser en eux le goût de la lecture. Enthousiaste à l'idée de prendre part à la 10e édition de la Fête du livre de Kinshasa, Fann Attiki a partagé la nouvelle sur sa page Facebook tout en donnant rendez-vous aux habitants de cette ville. En dehors de lui, d'autres auteurs nationaux et internationaux sont aussi attendus, à l'instar de l'auteure et illustratrice française Armelle Modéré, la poétesse et dramaturge congolaise Bibiche Tankama N'sel, etc.

« Les femmes à l'oeuvre » est le thème retenu pour cette 10e édition qui mettra en avant le génie des femmes sur la scène littéraire. Au menu de ce rendez-vous des échanges, des lectures, des spectacles, des ateliers et une librairie éphémère ouverte au public. Pour cette 10e édition, la journaliste, biographe, essayiste, éditrice et productrice française, Laure Adler, est la marraine. Remarquable femme de médias, elle a officié à France culture de 1974 à 2005, en y animant plusieurs émissions, avant d'en prendre la direction en 1999. De plus, elle a produit des émissions de culture sur France 2, et a travaillé pour des maisons d'édition. Auteure de plusieurs essais à succès, elle a remporté en 1998 avec « Marguerite Duras » le prix Femina de l'essai. Laure Adler a animé durant plusieurs années l'Heure bleue sur France Inter.