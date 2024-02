Angola: La FAO réitère son engagement à soutenir la sécurité alimentaire au pays

Luanda — La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Angola, Gherda Barreto Cajina, a réaffirmé lundi, à Luanda, l'engagement de son institution à soutenir le développement durable et la sécurité alimentaire du pays.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, Gherda Barreto Cajina s'exprimait lors d'une rencontre avec le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, à qui elle a fait ses adieux, après avoir représenté la FAO en Angola pendant les cinq dernières années.

A l'occasion, la responsable a réitéré l'engagement de la FAO à poursuivre une étroite collaboration avec le gouvernement et le peuple angolais pour faire face aux défis émergents dans les domaines alimentaire et agricole.

Pour sa part, le ministre Téte António a exprimé sa gratitude pour les efforts consacrés à la consolidation des liens entre l'Angola et la FAO, et a souligné l'importance du partenariat continu pour le progrès social et économique du pays.

La FAO, qui mène les efforts visant à éradiquer la faim et à combattre la pauvreté, soutient et promeut des débats sur les fronts parlementaires contre la faim dans différentes régions du monde.

Composée de 194 États membres, plus l'Union européenne (UE), et présente dans plus de 130 pays, l'organisation fonctionne comme un forum neutre, où toutes les nations qui la composent ont le même privilège en matière de stratégies et de décisions, offrant à tous ses membres des opportunités d'élaborer et de discuter des politiques liées à l'agriculture et à l'alimentation.