Afrique: L'Angola présente de nouvelles intentions d'investissement à Mining Indaba

Le Cap — L'Angola présentera de nouvelles intentions d'investissement à la Conférence internationale sur l'exploitation minière en Afrique "Mining Indaba", qui s'ouvre aujourd'hui au Cap (Afrique du Sud), dans le but de continuer à développer le secteur minier angolais. a informé le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo.

«Nous avons apporté de nouvelles intentions d'investissement. Nous sommes venus promouvoir de nouveaux domaines disponibles pour attirer des financements vers l'Angola», a déclaré Diamantino de Azevedo, qui dirige la délégation angolaise à Mining Indaba, composée de 14 entreprises du sous-secteur du diamant et non diamantaire.

Pour promouvoir le potentiel minier et diamantifère angolais, il a déclaré que l'Angola, en faisant appel à des sociétés institutionnelles, telles que l'Institut géologique, fera connaître les richesses du pays et les nouvelles zones de prospection, et l'Agence nationale des ressources minérales est chargée de clarifier le processus d'octroi des licences d'exploitation de l'activité minière en Angola, alors que les sociétés ENDIAMA et SODIAM pourront promouvoir leurs intentions d'investissement.

Selon le ministre Azevedo, les minerais à promouvoir sont inclus dans le Plan national géologique et minier (PLANAGEO), chargé de réaliser une étude géologique du pays, un mécanisme qui a permis de connaître en profondeur les richesses de l'Angola.

« Vous avez assisté ici à la signature d'un contrat d'investissement minier, avec l'une des plus grandes entreprises du monde, qui investit dans la province de Moxico, en plus d'une autre de renommée mondiale, qui s'est déjà installée il y a quelques années à Moxico, Cuando Cubango et Cunene», a-t-il évoqué, soulignant l'importance de Mining Indaba.

Le ministre Diamantino de Azevedo a fait ces déclarations après avoir visité les deux stands angolais, installés au Centre de Conférences du Cap, qui ont pour devises: "Le potentiel du diamant angolais" et "Le potentiel du mineur angolais".

Auparavant, Diamantino de Azevedo avait participé à la cérémonie d'ouverture de l'événement, présidée par le Président sud-africain, Ciryl Ramaphosa, qui a connu la présence des Présidents de Zambie, du Zimbabwe et des représentants d'autres chefs d'État.