Afrique: CAN 2024 - Haller, Lookman, Mokoena... ces joueurs qui peuvent faire la différence en demi-finales

Les demi-finales de la CAN 2024 approchent et la bataille s'annonce rude entre Nigérians, Sud-Africains, Ivoiriens et Congolais pour se faire une place en finale de la compétition. Focus sur les joueurs qui pourraient s'illustrer dans le sprint final et porter leur équipe vers le sacre continental.

Nigeria - Lookman, toujours d'attaque

Qui pourra arrêter Ademola Lookman ? Alors que tous les yeux étaient rivés sur Victor Osimhen, l'atout offensif numéro un des Super Eagles, c'est son compère en attaque qui a été le plus prolifique jusqu'à maintenant pour le Nigeria (3 buts en 5 matches) dans cette Coupe d'Afrique des nations 2024. Lookman a attendu la phase à élimination directe pour se montrer décisif au meilleur moment, d'abord avec un doublé planté contre le Cameroun (2-0) en huitième puis sur le but de la victoire contre l'Angola (1-0) en quart. L'attaquant de l'Atalanta Bergame est actuellement le meilleur buteur de la compétition parmi les équipes encore en lice, et il ne lui manque que deux réalisations pour dépasser le total de l'Équato-Guinéen Emilio Nsue (5 buts), qui a pris la porte en huitième de finale. Il est en tout cas bien parti pour réussir, tant le travail de sape d'Osimhen sur les défenses adverses est précieux et lui libère des espaces pour briller.

Il ne faut pas non plus oublier la solidité défensive des Super Eagles et son infranchissable duo Troost-Ekong/Bassey, qui a grandement participé à leur parcours jusque dans ce dernier carré. C'est bien simple, le Nigeria possède la meilleur défense de la compétition avec seulement un petit but encaissé. Face à l'Afrique du Sud et la vitesse de ses attaquants, ce ne sera sûrement pas de trop...

Afrique du Sud - Mokoena en détonateur

C'est l'une des révélations de cette édition ivoirienne : au milieu de terrain, Teboho Mokoena fait des merveilles pour l'Afrique du Sud. Il a été le grand artisan de l'exploit des Bafana Bafana contre le Maroc (2-0) lors des huitièmes en inscrivant un coup franc magistral en fin de rencontre et repartant avec le titre d'homme du match. Il s'est encore illustré en quart contre le Cap-Vert en réalisant une performance solide pendant 120 minutes. Précieux à la récupération et capable de servir ses coéquipiers avec des ballons longs au-dessus de la défense, Mokoena sera également une arme de choix sur coups de pied arrêtés comme il l'a déjà démontré. De quoi faire craquer la muraille nigériane ?

Les Sud-Africains pourront aussi s'appuyer sur leur portier Ronwen Williams, qui a signé une performance historique lors de la séance de tirs au but face au Cap-Vert en arrêtant quatre frappes au total. Jamais un gardien n'avait réalisé tel exploit lors d'une grande compétition internationale. De quoi prendre l'avantage en rentrant déjà dans la tête de ses adversaires.

Côte d'Ivoire - Haller, l'homme providentiel ?

Déjà miraculés plusieurs fois à ce stade de la compétition, les Éléphants ont arraché leur place dans le dernier carré de cette CAN 2024 en faisant preuve d'une grande force mentale et de beaucoup de résilience. Mais voilà, le choc face au Mali en quarts a laissé des traces et Emerse Faé va devoir composer sans plusieurs de ses hommes, dont certains cadres qui seront suspendus face à la République démocratique du Congo comme Serge Aurier, Christian Kouamé ou encore Oumar Diakité.

Quel meilleur moment pour Sébastien Haller de porter son équipe ? Arrivé diminué en Côte d'Ivoire, l'attaquant de Dortmund n'a pas pu prendre part à la phase de groupes avec les Éléphants et n'a signé ses débuts qu'en huitième de finale. Résultat ? À chaque fois, son entrée a changé le cours du match. Il a été passeur sur le pénalty qui a relancé son équipe contre les Lions de la Teranga et a grandement pesé sur la défense malienne en quart, trouvant notamment la barre transversale de la tête en prolongations. Sa présence athlétique et son adresse dans les airs pourraient faire la différence dans la surface en demi-finale, là où les Ivoiriens ont trop souvent été mis en échec. Simon Adingra, auteur de l'égalisation sur le fil contre le Mali, pourrait aussi être choisi d'entrée pour pallier aux absences en attaque et apporter du sang neuf dans les rangs ivoiriens.

RDC - Mbemba, la force de l'exemple

Les Léopards ont pris leur temps pour rentrer pleinement dans la compétition, en réalisant une phase de groupes poussive et peu convaincante. Ils sont en revanche montés en puissance à partir des huitièmes en écartant avec autorité l'Égypte aux tirs au but puis en dominant la Guinée en quart après avoir été menés au score. Et qui d'autre que leur indéboulonnable capitaine Chancel Mbemba pour incarner ce nouvel élan ?

Le roc de cette équipe congolaise n'a pas été irréprochable jusqu'à présent mais il a su porter son équipe jusqu'en demi-finale. Coupable sur le pénalty obtenu par Mohamed Bayo, le défenseur congolais a montré la marche à suivre aux siens en se rachetant d'une superbe frappe en angle fermé quelques minutes plus tard. Sa force de caractère et son autorité seront précieux pour les Léopards, qui avancent plus unis que jamais dans le dernier carré. Homme du match contre la Guinée, Yoane Wissa est également un élément clé au sein de cette équipe congolaise avec deux buts inscrits et une activité souvent intéressante sur le front de l'attaque. Le joueur de Brentford sera à surveiller et pourrait débloquer la situation en cas de rencontre verrouillée.