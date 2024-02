Congo-Kinshasa: Moïse Moni Della - « Dans le séjour des morts, Etienne Tshisekedi est-il content de la conduite actuelle des affaires de l'Etat ? »

La meilleure façon de commémorer la mort de Tshisekedi, d'heureuse mémoire, c'est de continuer sa lutte qui se résume en la démocratie, l'Etat des Droits et le peuple d'abord.

Il est contradictoire et illusoire de se déclarer d'une manière opportuniste et fantaisiste Tshisekediste tout en pratiquant la corruption , tribalisme, népotisme, clientélisme, fraude, désordres, copinage, marchandage, chantage, colmatage, instrumentation de la justice... Toutes ces antivaleurs ont été combattues par le Sphinx de Limete pendant toute sa vie au prix du sang et des sacrifices. Sacrilège à ceux qui osent évoquer et invoquer le nom de Tshisekedi wa Mulumba, tout en s'écartant de sa ligne idéologique.

Tel n'est pas notre chagrin aujourd'hui, nous qui avions suivi fidèlement ses enseignements au lendemain de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social -UDPS- en 1982 et subi toutes sortes de traitements inhumains et dégradants des régimes successifs depuis Mobutu. A l'occasion de la commémoration des sept ans de la disparition de cette icône de la politique RD-congolaise, j'invite, en tant qu'héritier politique authentique de Tshisekedi, ceux qui nous gouvernent et se réclament Tshisekedistes à se poser régulièrement les questions suivantes : - Sommes-nous dans la droite ligne de la vision politique, économique, écologique, patriotique et sociale de Tshisekedi ?

-Dans le séjour des morts où il se trouve, est- ils content de la conduite des affaires de l'Etat actuellement ?

Sept ans après, j'ai la conviction que plusieurs de ceux qui se déclarent Tshisekediste ne mesurent pas la grandeur et la hauteur de cet homme d'exception. Pour pérenniser son combat et sa vision, je réitère ma demande au Président de la République, fils biologique, pionnier de l'UDPS et je supplie particulièrement notre chère et respectable mère, Marthe Kasalu, qui a accompagné la longue, pénible et noble lutte de son mari, de libérer la maison de notre père commun Tshisekedi pour en faire un lieu de mémoire, de l'histoire, du savoir.

Bref, un lieu touristique à l'image de Mandela House en Afrique du Sud. Etienne Tshisekedi est devenu un patrimoine national qui n'appartient plus à sa seule famille biologique. On peut élargir cette proposition pour la maison de Kasa-vubu, Mobutu, Lumumba, Mzee Kabila. L'Etat peut racheter ces maisons pour en faire les lieux touristiques et historiques. En agissant ainsi, on va concrétiser la prophétie de Patrice Lumumba de voir un jour l'Afrique écrire sa propre histoire

Moïse Moni Della

Porte-parole du peuple co-fondateur de l'UDPS