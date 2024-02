Congo-Kinshasa: Nord-Kivu et du Sud-Kivu - Le Gouvernement des USA et l'OIM appuient la mise en place et l'opérationnalisation des escadrons de la Police des Mines et Hydrocarbures (PMH)

Grâce au financement du Gouvernement des Etats-Unis à travers le Bureau de International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) du Département d'Etat Américain, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a procédé ce mercredi 31 janvier à la remise officielle de quatre (4) nouveaux escadrons de police nouvellement construits pour abriter les services de la Police des mines et hydrocarbures locale dans les provinces du Nord Kivu (Manguredjipa et Itebero) et au Sud Kivu (Kavumu et Nzibira). Ces nouveaux bâtiments vont accueillir les 237 policiers de mines dont 15 femmes policières qui ont fini en Août et Septembre 2023 une formation spécialisée en police de mines respectivement, au Centre de Formation de Jules Moke et Mugunga.

La dotation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième phase du projet de police des mines appuyé par le Gouvernement des Etats-Unis pour soutenir les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières dans l'Est de la RDC et la protection des femmes et des enfants dans les sites miniers.

Ces bâtiments sont également équipés en mobiliers et matériel de bureau, dont des kits informatiques, des motos pour faciliter la mobilité des policiers, et une station radio équipée en kits solaires pour offrir de meilleures conditions de travail aux unités de police déployées dans ces localités afin de renforcer la lutte contre les activités minières illégales.

«La police de mines et hydrocarbures dans le secteur de Bapere avait un bureau squelettique, une chambrette qui n'honorait pas cette police, mais à travers l'intervention de l'INL via OIM, nos policiers sont dotés d'un escadron de qualité qui est admiré par tous. Ce nouveau bâtiment nous permettra de travailler dans un bureau digne de ce nom et dans de très bonnes conditions. Cela restaure l'image de la police. » a témoigné François Mbusa Saruti, commandant second du commissariat de Manguredjipa situé à 100 km de la ville de Butembo qui a, par ailleurs, donné les engagements de son unité à bien gérer et à préserver ces ouvrages.

Parallèlement aux quatre nouveaux bâtiments des escadrons de la police, des sources d'approvisionnement en eau potable ont été mises en place (forage avec un système d'adduction gravitaire et un point d'eau communautaire) pour desservir la police et les populations environnantes (environ 5000 ménages) dans les localités de Manguredjipa et Itebero (Nord-Kivu) et de Kavumu et Nzibira (Sud-Kivu) qui s'approvisionnaient autrefois dans des sources d'eau non protégées.

Fatouma, une des femmes du village Businde temoigne "il n'y avait pas d'eau dans notre village, on était obligé de faire un très long trajet de plus de 1 km pour descendre à la source d'eau de MUZIBIRA, on quittait nos maisons même à une heure du matin sachant qu'on part se ravitailler à une eau non potable ; on pouvait y observer des petits insectes, asticots dans nos bidons. Nous partions souvent à l'hôpital pour les soins de nos enfants qui avaient toujours des diarrhées répétitives, les adultes souffraient souvent de la fièvre typhoïde, ...

Et nous savions bien que toutes ces maladies étaient causées par cette eau de la source mais n'ayant pas de choix de trouver une autre eau, nous nous contentions de l'eau de source Muzibira. Hormis l'état de l'eau, nous étions obligées de nous battre pour pouvoir puiser car cette source était beaucoup sollicitée. Maintenant, nous avons la chance d'avoir un point d'eau à coté de nos maisons. Merci au gouvernement des Etats-Unis et à l'OIM pour ce don au combien vital pour nos enfants ».