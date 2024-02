Afrique: CAN 2023 - Comme en 2015, la RDC retrouve la Côte d'Ivoire en demi-finales

A la Coupe d'Afrique des nations Can Guinée-Equatoriale 2015, les Léopards de la République Démocratique du Congo conduits à l'époque par Florent Ibenge avaient croisé ces Eléphants de la Côte d'Ivoire, en demi-finales, match soldé par la victoire des Ivoiriens (1-3).

Neuf ans plus tard, les deux équipes se retrouvent de nouveau en demi-finales pour une place en finale. Les Léopards ont validé leur ticket en battant le Syli national de la Guinée (3-1), tandis que les Eléphants se sont débarrassés des Aigles du Mali (2-1), une défaite qui restera gravée dans la mémoire des Maliens pour avoir mené (1-0) et joué contre une équipe réduite à 10 pendant presque toute la partie.

Les Ivoiriens ont choisi les dernières minutes, d'abord la 90ème pour égaliser (1-1), et 120ème minute au terme des prolongations pour marquer le but de victoire, un but assassin. RDC-Côte d'Ivoire, le rendez-vous est pris pour mercredi 7 février, au stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan, sous le coup de 21h, heure de Kinshasa.

Ce sera la 6ème demi-finale de l'histoire de la RDC dans cette compétition en 20 participations, dont le troisième contre un pays organisateur. En 1968, la RDC a atteint les demi-finales, et l'adversaire était l'Ethiopie, pays organisateur. Les choses s'étaient bien passées pour les Congolais victorieux en termes des prolongations (3-2), avant de remporter cette CAN face au Ghana en finale 1-0.

Deuxième demi-finales, c'est en 1972. La RDC l'avait perdu, et perdra aussi même la petite finale devant le Cameroun (5-2). Troisième demi-finales, c'est dans l'édition qui a suivi en 1974, en Egypte. L'adversaire n'était autre que l'Egypte, pays organisateur. Et le score était de 3-2 en faveur des Congolais, qui vont gagner la finale contre la Zambie 2-0. C'est le deuxième et le dernier titre des Léopards de la RDC jusqu'à ce jour.

Quatrième demi-finales des Léopards dans cette compétition, il faut aller la chercher à l'édition de 1998, au Burkina-Faso. La RDC avait croisé l'Afrique du Sud, une demi-finale perdue par un score (1-2). Mais au finish, les Léopards termineront troisième en battant le Burkina-Faso à la petite finale, match soldé par un score de 4-4, et 4-1, aux tirs au but. Dans ce match, les Congolais étaient menés 4-1 jusqu'à la 86ème minute.

La cinquième demi-finale, c'est en 2015, en Guinée Equatoriale contre les mêmes Eléphants de la Côte d'Ivoire (1-3). Et ici comme 1998, après avoir perdu la demi-finale, les Léopards s'étaient contentés de gagner la troisième place en battant la Guinée-Equatoriale, pays organisateur (0-0/4-2). Et enfin, revoici la RDC de nouveau en demi-finales pour peut-être cette fois-ci, aller jusqu'en finale après deux tentatives ratés.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la RDC n'a jamais perdu une finale. A chaque fois qu'elle a gagné son match de demi-finales, elle s'offre toujours le titre.

Film du match RDC-Guinée

Poussés par leurs supporteurs venus en masse, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, les Guinéens enchaînent les assauts offensifs jusqu'à provoquer les Congolais dans la surface qui commettent une faute. Mohamed Bayo s'écroule dans la surface après un contact avec Chancel Mbemba. L'arbitre n'hésite pas et montre le point de penalty.

Le Guinéen se fait justice lui-même et ouvre la marque, à la 20ème minute. Non abattus par l'ouverture du score, les Léopards poussent et obtiennent un corner, à la 27ème minute. Malheureux sur l'action qui a amené le but des Guinéens, le capitaine congolais Chancel Mbemba s'illustre et de son pied gauche, remet la République Démocratique du Congo dans le match, égalisation 1-1. C'est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, la RD Congo place une attaque mais Cédric Bakambu se mêle les pinceaux et gâche une nouvelle occasion de but. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Sekou Sylla de manquer le cadre.

Les deux équipes se rendent coups sur coups. Les deux tacticiens profitent de ce moment fort pour effectuer des changements. Silas Katompa entré en cours de jeu, va réussir une percée magistrale, avant d'être fauché dans la surface de réparation. L'arbitre accorde immédiatement un penalty aux Congolais. Yoane Wissa donne, par ce biais, l'avantage à sa sélection (2-1).

En difficulté, les Guinéens sont de plus en plus agressifs, et hachent le jeu. Les Congolais obtiennent un coup franc excentré sur le flanc gauche. Arthur Masuaku arme sa frappe et assomme le Syli par un troisième but.

Quelques statistiques

La Guinée s'est inclinée pour la 5ème fois en 5 quarts de finale à la Coupe d'Afrique des Nations, soit la nation la plus présente à ce stade en s'inclinant à chaque fois devant l'Angola, qui s'est inclinée pour la 3ème fois en quart en 3 rencontres. La RD Congo est la 2ème nation à marquer au moins 3 buts dans un match à élimination directe de Coupe d'Afrique des Nations en affichant 100% de tirs cadrés convertis, après le Burkina Faso en 2021 (3 buts sur 3 tirs cadrés v Cameroun en match pour la 3e place).

Deux penalties ont été signalés dans un match à élimination directe à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 2e fois seulement depuis qu'Opta analyse la compétition (2010), après Sénégal-Tunisie en demi-finale de l'édition 2019 (2 également). Arthur Masuaku a marqué le 1er coup franc direct de la RD Congo à la Coupe d'Afrique des Nations depuis Paul-José M'Poku en 2017 (v Togo). Les Léopards deviennent la 1re équipe à inscrire 3 buts sur coup de pied arrêté lors d'un match à élimination directe à la CAN depuis qu'Opta récolte cette donnée (2010).