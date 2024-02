Congo-Kinshasa: Kimpese - Le Gouvernement annonce des mesures fortes et appelle la population au calme !

Conformément aux instructions du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Gouvernement de la République, sous la conduite de son Chef, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est passé à l'acte pour casser, systématiquement, le cycle de violences qui, depuis quelques jours, caractérise la cité de Kimpese, au niveau du Kongo Central.

Depuis ce week-end, en effet, l'Exécutif central a, au terme d'une enquête minutieusement menée par une Commission interministérielle, chapeautée par Fabrice Puela, Ministre ayant dans ses attributions les Droits des humains, décidé de rappelé d'urgence à Kinshasa, pour consultation, Guy Bandu Ndungidi, Gouverneur de province.

Il lui est reproché d'avoir béni la léthargie dans sa gestion, marquée notamment par une absence totale d'une bonne coordination des missions sécuritaires et un manque d'anticipation des évènements. Le Gouvernement a, dans la veine, suspendu le Commandant du territoire de Songololo, qui est attendu, lui aussi, dans la capitale, auprès de la haute hiérarchie de la Police Nationale Congolaise (PNC).

Dans le lot de mesures palliatives, figure, également, la réhabilitation de Cimenterie Nationale (CINAT), considérée comme étant le principal employeur de la population, fermée il y a de cela douze ans. Ainsi, la population est exhortée au calme et à la vigilance pour ne pas faire le jeu de l'ennemi en ce moment précis où l'attention devrait, plutôt, orientée vers l'avenir de la RD.Congo, au lendemain de l'investiture du Président Félix Tshisekedi, réélu à la tête du pays, le 20 décembre 2023, pour un second mandat de cinq ans.

A la lumière du rapport de la Commission interministérielle, plusieurs maux sont à la base de la pagaille qui sévit à Kimpese. Il s'agit, précisément, des faits ci-après : absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire par les autorités politico-administratives provinciales ; déficit de collaboration entre les services de sécurité et les autorités politico-Administratives et notamment l'Administrateur du Territoire de Songololo dont Kimpese relève ; passivité et Manque de sens d'anticipation de l'Autorité provinciale malgré le rapport sécuritaire lui transmis par les services ; absence de toute initiative de répression des auteurs des crimes ici décriés par les parquets (civil comme militaire) ; surfacturation forfaitaire par la SNEL et la REGIDESO des consommations domestiques ; fermeture, depuis plus de douze ans, de la Cimenterie Nationale (CINAT), principal employeur de la population, réduite depuis lors au chômage ; laxisme de certains éléments de la Police vis-à-vis des délinquants, ayant créé la méfiance dans le chef de la population.

COMMUNIQUE OFFICIEL

La Commission interministérielle instituée à la demande de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean Michel SAMA LUKONDE KYENGE, s'est entretenue pendant trois jours du 1er au 3 février 2024, avec les autorités politico-administratives et les forces vives de la Cité de Kimpese dans le territoire de Songololo dans la Province de Kongo Central, en vue de s'en quérir et faire la lumière sur les incidents ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants le 29 et le 30 janvier 2024 à Kimpese.

Après échanges avec les forces vives, visites des victimes à l'hôpital IME de Kimpese et descente sur les différents sites des événements, il ressort ce qui suit :

7 personnes dont 4 civils et 3 policiers ont perdu la vie suite à ces incidents.

Á cet effet, la Commission présente au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, et au nom du Gouvernement de la République que dirige Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean Michel SAMA LUKONDE KYENGE, les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées ;

19 personnes dont 4 policiers et 15 civils ont été blessés et poursuivent leurs soins dans les formations médicales de Kimpese, et la commission leur a rendu une visite de réconfort moral ce jour du 03 février 2024 ; que ces personnes soient rassurées de toute la compassion salue les mesures conservatoires urgentes prises après ces incidents notamment l'instauration du couvre-feu allant de 20 h à 6 heures du matin et la patrouille mixte FARDC et PNC.

Par ailleurs, la commission a fait le constat suivant :

Absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire par les autorités politico-administratives provinciales ;

Déficit de collaboration entre les services de sécurité et les autorités politico-Administratives et notamment l'Administrateur du Territoire de Songololo dont Kimpese relève ;

Passivité et Manque de sens d'anticipation de l'Autorité provinciale malgré le rapport sécuritaire lui transmis par les services ;

Absence de toute initiative de répression des auteurs des crimes ici décriés par les parquets (civil comme militaire) ;

Surfacturation forfaitaire par la SNEL et la REGIDESO des consommations domestiques ;

Fermeture, depuis plus de douze ans, de la Cimenterie Nationale (CINAT), principal employeur de la population, réduite depuis lors au chômage ;

Laxisme de certains éléments de la Police vis-à-vis des délinquants, ayant créé la méfiance dans le chef de la population.

Les mesures suivantes ont été prises :

La prise en charge par le trésor public des obsèques des victimes et des soins des blessés se trouvant dans les formations médicales de Kimpese ;

Le rapport à l'immédiat à Kinshasa pour consultation du Gouverneur de Province du Kongo Central et de l'Administrateur du Territoire de Songololo ;

La mise à la disposition de la justice militaire des éléments des FARDC et ceux de la PNC qui ont ouvert le feu sur la population et l'organisation imminente des audiences foraines ;

Le rappel à Kinshasa, du commandant commissariat territorial and intérim de Songololo, pour des mesures disciplinaires par le Commissariat Général de la PNC ;

Le renforcement des dispositifs sécuritaires à Kimpese ;

L'installation à Kimpese de l'Administrateur du Territoire Assistant chargé des questions politiques et administratives jusqu'à nouvel ordre ;

La restructuration immédiate de la police du territoire de Songololo ;

La nécessité de la dotation des compteurs par les Directions Générales SNEL et REGIDESO à l'agence de Kimpese pour consommation règlementaire.

Par ailleurs, la commission informe l'opinion que les travaux de rénovation des infrastructures de la CINAT, tels que promis par le Chef de l'Etat, sont en cours.

Au demeurant, la Commission invite la population de Kimpese au calme et à continuer à demeurer vigilante et à collaborer avec les services de sécurité pour démasquer les inciviques et leurs complices afin de les mettre hors d'état de nuire.

Fait à Kimpese, le 3 février 2024

MOLIPE MANDONGO Jean-Claude

Vice-Ministre de l'Intérieur

MAMBULAU MBEMBA Thaddée

Vice-Ministre de la Justice

Albert Fabrice PUELA

Ministre des Droits Humains