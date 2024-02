Congo-Kinshasa: Sept mois après l'assassinat, Chérubin Okende - La famille décide d'inhumer le corps même sans résultat de l'autopsie !

Retrouvé sans vie dans sa voiture depuis le 13 juillet, le corps de l'ancien ministre des Transport et député national était jusque-là interdit d'inhumation à cause de l'autopsie exigée par la justice congolaise en vue de comprendre les circonstances de cet assassinat qui a conduit à la perte d'un grand homme politique et, en même temps, un père de famille.

Déçue du temps qu'a pris les autorités congolaises pour faire éclater la vérité sur cette affaire, la famille Okende par la bouche de Me Laurent Onyemba a décidé d'enterrer le corps malgré le flou qui persiste. « Compte tenu jusque-là des résultats de l'autopsie qui ne sont pas toujours connus, la famille est fatiguée et a décidé de faire le deuil et d'inhumer Chérubin Okende », a fait savoir l'Avocat.

Il sied de rappeler que l'avocat était reçu en audience par le Procureur avec les membres de la famille Okende accompagné de la veuve ; c'est alors qu'ils se sont décidés de chercher la solution ailleurs étant donné, selon eux, que la justice congolaise n'a pas produit des résultats de l'autopsie. « La famille est très inquiète, elle a décidé de compter sur la justice internationale parce qu'elle est déçue par la justice de son propre pays », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Chérubin Okende, à part sa casquette de l'ancien ministre des Transports et Député National, fut un acteur majeur du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe où il jouait le rôle de porte-parole. Seule la justice congolaise saura mettre fin un jour à ce suspens qui ne doit pas demeurer éternel.