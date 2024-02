Burkina Faso: Décès du Dr Bongnessan Arsène Yé - La Nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée des députés du peuple

L'Assemblée législative de Transition (ALT) a organisé une cérémonie d'hommage au Dr Bongnessan Arsène Yé, ancien Président de l'Assemblée des députés du peuple, le lundi 5 février 2024, à Ouagadougou.

Depuis son décès, le 30 janvier 2024 au Maroc, les hommages à l'endroit du Dr Bongnessan Arsène Yé ne cessent de se multiplier. Dans la matinée du lundi 5 février 2024, c'était au tour des députés de l'Assemblée législative de Transition (ALT) de lui rendre hommage en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée des députés du peuple (ADP).

La cérémonie a été essentiellement marquée par le discours d'hommage du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré au défunt qui a été prononcé par le Président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma. Il a rendu hommage à un « grand homme, leader visionnaire, serviteur dévoué du peuple, qui a marqué l'histoire de la nation par son engagement, sa sagesse, son courage et sa générosité ».

Il a rappelé que le Dr Bongnessan Arsène Yé a été le premier à occuper la plus haute fonction législative après le renouveau démocratique amorcé par le Burkina Faso en 1991. A ce poste, a apprécié le Dr Bougouma, l'ancien président de l'ADP a initié et soutenu de nombreuses réformes et lois visant à renforcer les institutions, la démocratie, la justice, l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie et la sécurité.

Artisan infatigable du dialogue, de la réconciliation et du développement, le défunt a, aux dires du président de l'ALT, su rassembler les forces politiques, sociales et culturelles autour d'un projet commun qui est la construction d'une nation prospère et inclusive.

« Il a aimé son pays avec passion »

Que ce soit à son poste de président de l'Assemblée des députés du peuple ou des nombreuses fonctions ministérielles qu'il a occupées, le Dr Bongnessan Arsène Yé a été, selon les témoignages entendus, un exemple de probité, d'humilité, de patriotisme et un défenseur acharné des intérêts et des aspirations du peuple burkinabè sur la scène nationale et internationale. « Il a servi son pays avec honneur, dignité et loyauté.

Il a aimé son pays avec passion, fierté et espoir. Il a été un père, un époux, un ami, un mentor, un guide, un modèle pour nous tous », a déclaré le président de l'ALT. Et ce n'est pas sa famille, encore moins ses promotionnaires du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) ou de l'Ecole de santé de Dakar qui diront le contraire.

Dans leur allocution, Fati Machelle Yé, fille du défunt, Olivier Yé, représentant de la famille Yé à l'extérieur, le colonel-major à la retraite Pascal Sawadogo représentant de la promotion du défunt au PMK, le médecin colonel-major Abdoulaye Zan représentant de la promotion du regretté à l'Ecole de santé de Dakar et le colonel à la retraite Kani Gaston Gnoumou représentant de la famille du défunt ont tous exprimé leur admiration et leur respect pour l'homme.

Bien que pleurant sa disparition, ils ont, à l'unanimité, célébré son oeuvre et son héritage tout en lui souhaitant repos éternel non sans mentionner qu'il restera à jamais dans leur coeur, leurs mémoires et dans l'histoire.