Burkina Faso: Retrait du Burkina de la CEDEAO - La Voix unique du Sanmatenga approuve

L'association de jeunes, la Voix unique du Sanmatenga a organisé, le dimanche 4 février 2024 à la place du défilé de Kaya, un meeting de soutien au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO et de mise en garde contre toute velléité de déstabilisation de la Transition.

Après sa sortie, le 29 septembre 2023 pour réclamer la révision de la Constitution, l'association de jeunes, la Voix unique du Sanmatenga (VUS) a une fois de plus investi, le dimanche 4 février 2024, la place du défilé de Kaya pour dire « oui au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)». Dans leur prise de parole, les manifestants ont également mis en garde contre toute velléité de déstabilisation de la Transition.

Vuvuzelas, sifflets et drapeaux burkinabè et russe en mains, vêtus de tee-shirts à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta, la plupart des manifestants ont décrié la non-assistance de la CEDEAO dans la crise sécuritaire et humanitaire que vivent les Etats de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), mais surtout sa soumission « aveuglante » à la France et aux impérialistes dans les sanctions prises contre ces trois pays. Les artistes présents ont improvisé des singles pour remercier les chefs d'Etat de l'AES pour le retrait de leurs pays de la CEDEAO.

Pour le responsable du comité d'organisation dudit meeting, Issa Lagvaré, c'est un acte courageux qui permettra la libération totale de ces trois Etats. C'est pourquoi, il a invité la population du Sanmatenga se mobiliser derrière le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. « Toute lutte a un prix et c'est ce prix que nous payons présentement. Et, nous sommes sûrs que d'ici-là, nous allons vaincre cette guerre », a rassuré Issa Lagvaré. Leur doléance « cruciale » envers les dirigeants de l'AES, selon le vice-président de la VUS, Joseph Bamogo, est la création de la monnaie de l'AES, qu'il juge indépendante pour l'Afrique.

De ce fait, M. Bamogo a exhorté la jeunesse de sa province à une union sacrée pour l'atteinte de cette souveraineté monétaire. Du représentant du chef de canton du Sanmatnega, le Kasir-Naaba au député de la région Centre-Nord, Moussa Sawadogo en passant par le représentant des opérateurs économique, Moussa Zamtako et celui des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et orpailleurs, Maneem-Yam-Naaba, tous les intervenants ont dit « non à la CEDEAO » et soutien aux VDP, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et à la Transition.