Afrique: À la salle du 4e art - Des enfants de Gaza assistent au « Livre d'Aladdin »

Des enfants palestiniens de la Bande de Gaza accompagnés de quelques membres de leurs familles ont assisté, dimanche, à la salle du 4ème art à Tunis, à une représentation spéciale du « Livre d'Aladdin » de Mohamed Mokhtar Louzir.

Ces enfants, une dizaine, sont en Tunisie pour soins et convalescence. Ils sont hospitalisés dans des hôpitaux de la Capitale après avoir été évacués ces derniers mois suite aux attaques des forces de l'occupation sur la Bande assiégée.

Les yeux hagards, comme même, les images de l'horreur ne sont pas loin et sont loin d'être un vague souvenir. Le livre d'Aladdin qui s'ouvre devant leurs yeux, qu'ils feuillettent ses pages avec d'autres enfants, tunisiens, avec une réalité un autre vécu, partageant ensemble la joie d'un instant éphémère.

Le « Livre d'Aladdin » est une comédie musicale produite par le Théâtre national tunisien et le Théâtre National de la Jeunesse (2023). Elle est inspirée de la célèbre histoire « Aladin et la lampe magique » des « Contes des Mille et Une Nuits ».

Cette initiative du Théâtre national tunisien représente le sens même que nous donnons à l'art comme acte de solidarité et de résistance.

Offrir une poussière de bonheur dans les pires moments de l'existence n'est pas un acte anodin. Le temps qui suspend son vol pour que tous les enfants puissent rêver.

Mohamed Mokhtar Louzir propose des visions esthétiques et artistiques contemporaines en racontant l'histoire d'Aladin sans renoncer à la magie du conte de fées et au mystère du conte.

C'est un voyage où la magie s'entremêle avec l'anodin et la discorde avec la Résilience. Ce sont les axes inhérents au mythe d'Aladdin qui permettent de le réinventer dans des cadres spatio-temporels divers tout en préservant le merveilleux dans toutes ses dimensions.