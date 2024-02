Togo: SIDA, paludisme - l'aide précieuse des Etats-Unis

Le directeur adjoint du CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Dr Nirav Shah, s'est rendu au Togo il y a quelques jours afin d'y rencontrer le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa.

Un partenariat étroit existe déjà dans différents programmes de santé.

Les Etats-Unis ont fourni une aide de 49,7 millions de dollars pour lutter contre le sida. 35.000 personnes ont ainsi pu recevoir des traitements antirétroviraux.

Nirav Shah a salué les progrès accompli par le Togo dans la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN). Lomé, là aussi, a reçu une aide américaine directe de 22 millions de dollars.

Enfin les Etats-Unis sont très actifs sur le front du paludisme avec un investissement annuel de 12 millions de dollars.

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que l'on peut traduire en français par les « Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies », est une agence fédérale des États-Unis. Cette agence opère sous l'égide du Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis et a pour mission principale de protéger la santé publique et de prévenir la propagation des maladies.

Les CDC sont chargés de surveiller, d'étudier et de lutter contre un large éventail de problèmes de santé publique, notamment les épidémies de maladies infectieuses, les maladies chroniques, les blessures, la sécurité alimentaire, et bien d'autres.

Ils fournissent des recommandations et des directives pour la prévention, le traitement et la gestion des maladies, en s'appuyant sur des données scientifiques et des recherches.

Les CDC ont été créés en 1946 et sont basés à Atlanta, en Géorgie. Ils jouent un rôle essentiel dans la réponse aux crises sanitaires nationales et internationales, ainsi que dans l'éducation du public sur la santé et la sécurité.

Les activités des CDC s'étendent au-delà des frontières américaines, car ils collaborent avec des partenaires internationaux pour lutter contre les menaces mondiales pour la santé publique.