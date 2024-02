Egypte: Les ministres égyptien et saoudien des AE appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choucri, a reçu, ce dimanche, son homologue saoudien, l'émir Fayçal Ben Farhan, et a entretenu des entretiens importants se focalisant sur la situation dans la région qui connaît une remarquable complication, ce qui menace la sécurité et la stabilité régionales.

Choucri a ajouté que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est impérieux, afin de mettre fin à la politique israélienne de punition collective et au déplacement forcé des Palestiniens. Choucri a appelé la communauté internationale à dissuader Israël pour arrêter ses pratiques, au vu du non-respect par Israël de toutes les résolutions, faisant entrer la région dans un cycle de violence.

Les deux parties ont de même discuté de la situation dans la mer Rouge, a dit le chef de la diplomatie égyptienne, lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le chef de la diplomatie égyptienne, appelant à cet effet, à respecter la sécurité de la navigation maritime loin des tensions régionales.

Et Choucri d'ajouter que les entretiens ont porté de même sur la situation au Soudan, et la nécessité d'un cessez-le-feu pour arrêter tout acte menaçant la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Soudan.

Choucri a renchéri que la partie éthiopienne est revenue sur ce qui a été convenu concernant le barrage de la Renaissance, appelant à la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant.

Le ministre saoudien des AE a pour sa part appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, rejetant les pratiques israéliennes qui visent à affamer les Palestiniens et à les assiéger.

Le ministre saoudien a souligné, lors de la conférence de presse, l'importance de voir une action internationale unie pour faire face à cette situation dramatique, et pouvoir faire entrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza.

Il a également ajouté avoir abordé la particularité des relations entre l'Egypte et l'Arabie saoudite, lors de ses entretiens avec M. Choucri, indiquant avoir de même discuté des dossiers régionaux et internationaux. Les deux parties ont convenu à conjuguer les efforts et coordonner les démarches avec le Conseil de sécurité pour par parvenir à un règlement de la cause palestinienne.