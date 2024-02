Madagascar: Crainte d'une épidémie - Des mesures préventives contre le choléra

Le choléra est déjà enregistré aux Comores, Tanzanie, Mozambique et également dans d'autres îles et pays voisins. Pour le prévenir et éviter son entrée dans la Grande île, des mesures ont déjà été prises.

Prévenir toutes sortes de maladies est la meilleure alternative à prendre. L'épidémie de choléra se trouvant dans nos îles voisines figure parmi ces maladies à prévenir. Le pays prévoit déjà des mesures pour combattre la maladie et principalement pour éviter son entrée dans nos frontières. Des mesures sont prises ici et là, surtout dans les régions proches de ces îles où cette maladie est déjà confirmée. Pour le moment, Madagascar ne présente aucun cas de choléra, mais les mesures de prévention sont déjà entamées. « La première mesure pour la prévention de cette maladie concerne la sensibilisation de masse que nous avons déjà effectuée sur nos pages Facebook et également sur les pages de nos directions régionales», explique une source auprès du ministère de la Santé publique, joint au téléphone, hier.

Au niveau national, aucune mesure concrète n'a été prise même si le cas pourrait être très critique d'ici peu. «La maladie n'est pas encore enregistrée dans la Grande île, voilà pourquoi des mesures ne sont pas encore prises, mais sont en cours de planification», continue notre source.

%

Le choléra est dû principalement à la saleté. Ces premières mesures prises consistent à sensibiliser tout un chacun à avoir un mode de vie sain. Se laver les mains régulièrement. Bien cuire les aliments et s'habituer à bouillir l'eau utilisée de temps en temps. Une autre raison également de continuer à promouvoir l'utilisation des toilettes, puisque la défécation à l'air libre fait partie des principaux facteurs de survenue de l'épidémie, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Au niveau régional

Depuis la fin du mois de janvier, le choléra s'est accentué sur nos îles et pays voisins, comme Comores et Mozambique. Ainsi, depuis ce samedi et hier, des mesures sont prises dans nos régions qui se trouvent à proximité de ces pays. Comme le cas de la région Boeny, située non loin des Comores, une suspension momentanée des liaisons aériennes et maritimes avec ce pays ainsi que Mayotte a été annoncée par le gouverneur de cette région.

« Nous venons d'être envahis pas une épidémie de forte grippe, suivie par la conjonctivite bactérienne. Ce n'est plus la peine que d'autres maladies nous affectent. Nous allons également surveiller de près nos frontières», a expliqué Mokhtar Salim Andriatomanga, le gouverneur de la région Boeny, samedi, joint au téléphone. Et toujours dans la note émise par le gouvernorat, les bateaux de commerce sont autorisés à naviguer, mais les personnes à bord ne peuvent descendre sur terre qu'après quinze jours de confinement. D'autres sensibilisations sont également en cours sur la page Facebook de ce gouverneur, tout cela dans le but d'éviter toute recrudescence de la maladie.

Par ailleurs, l'île de Nosy Be a également tenu une réunion d'urgence hier pour prendre des mesures en prévention du choléra.

« J'ai pris l'initiative de mettre en place du gel désinfectant au niveau de l'aéroport pour se laver les mains. À part cela, la surveillance des côtes est également entamée pour éviter l'entrée de la maladie», a communiqué Malaza Ramanamahafaly, le préfet de police de Nosy Be. Ce dernier a aussi ordonné aux fokontany d'effectuer une surveillance massive des côtes.