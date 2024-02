Afrique: CAN 2024 - L'Ivoirien Simon Adingra, «petit héros» deviendra grand

Sauveur de la Côte d'Ivoire en quart de finale face au Mali, alors qu'il aurait pu rater la CAN pour blessure, le jeune attaquant Simon Adingra pourrait être le chaînon manquant des Éléphants dans leur quête de sacre. Contre la RD Congo, en demi-finale, mercredi 07 février, le natif de Yamoussoukro devrait avoir un peu plus de temps de jeu et poursuivre sa folle ascension.

Toute sa vie, il va s'en souvenir. Ce but inscrit en quart de finale contre le Mali ne sera pas une réalisation destinée aux écoles de foot, mais plutôt aux archives de l'histoire du foot ivoirien. Elles raconteront comment le jeune Simon Adingra, 22 ans, a égalisé contre le Mali dans la dernière minute du temps réglementaire pour permettre à son pays de poursuivre son rêve de décrocher une troisième étoile. Un but qui a allumé le feu dans le stade de Bouaké qui n'avait certainement jamais vécu un après-midi aussi fou. Simon Adingra non plus n'avait pas vécu un tel maelstrom d'émotions. « C'était incroyable, raconte-t-il. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. Ça partait de zéro à 10, de 10 à zéro. Ça monte, ça descend, c'est incroyable ».

Incroyable surtout que Simon Adingra était à deux doigts de rater la CAN pour une blessure aux ischios détectée la veille de la publication de la liste des 27 pour la Coupe d'Afrique. Malgré le délai minimum de quatre semaines pour un rétablissement, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, avait tenu à l'incorporer dans sa liste. Le désormais ex-entraîneur pourra toujours se féliciter pour son flair.

Mais revenir aussi vite et aussi décisif, Simon Adingra ne le doit qu'à lui-même. Pendant que les Ivoiriens s'inquiétaient de son absence sur blessure ou à cause d'un refus de son club Brighton (Premier League anglaise), l'attaquant montrait toute sa détermination de disputer la CAN chez lui. « Je ne peux exprimer la fierté que me procure le fait de devoir me rendre sur le terrain pour représenter la nation. Les rumeurs selon lesquelles Brighton me retiendrait sont complètement fausses. Je suis motivé pour représenter mon pays. Je travaille extrêmement dur chaque jour pour me remettre de ma blessure », avait ainsi publié Adingra pour rassurer ses supporters fin décembre.

Il a fallu patienter et surtout rester impuissant face à la déroute des copains humiliés au premier. Simon Adingra, en « convalescence » était obligé de suivre les deux premières rencontres de la Côte d'Ivoire depuis les tribunes. Lors de la rencontre face à la Guinée équatoriale (4-0), il sera jeté dans le naufrage qu'à la 87e minute pour en ressortir avec des larmes qui ont ému les Ivoiriens.

Aujourd'hui, le sourire semble ne plus quitter celui qui a étrenné sa première convocation avec les Éléphants en juillet 2023 et qu'un journaliste ivoirien a tendrement qualifié de « petit héros » à la fin de la rencontre.

Convainquant lors de son entrée en huitièmes de finale face au Sénégal, déterminant devant le Mali en quarts de finale, Simon Adinga pourrait avoir sa chance ce mercredi en demi-finales face à la RD Congo. Lui qui n'a disputé que 71 minutes depuis le début de la CAN a l'air de ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. « On n'est pas venus jusqu'ici pour s'arrêter. On veut aller en finale », a-t-il martelé après la qualification de la Côte d'Ivoire dans le dernier carré.