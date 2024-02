Algérie: Séminaire jeudi à Alger sur l'impact du changement climatique sur la santé

ALGER — L'Académie algérienne des Sciences et des Technologies (AAST) organisera, jeudi à Alger, un séminaire sur l'impact du changement climatique sur la santé, annonce, lundi, l'Académie dans un communiqué.

"L'Académie algérienne des Sciences et des Technologies, dans le cadre de sa mission de participer aux débats scientifiques sur les grands sujets d'actualité, et de promouvoir les échanges avec les institutions scientifiques nationales et internationales, et avec la participation de l'Organisation mondiale de la Santé, organisera le 8 février prochain, à la salle de conférence du Palais de la Culture de Kouba, Alger, un séminaire sur l'impact du changement climatique sur la santé", souligne le communiqué.

La rencontre vise à "informer et sensibiliser le personnel de la santé, les parties prenantes et les décideurs des départements concernés par les effets du changement climatique sur la santé".

Lors de ce séminaire, le débat portera sur plusieurs thèmes dont "les scénarios pour le climat futur de l'Algérie, l'impact du changement climatique sur les déterminants de la santé en Afrique, les maladies transmissibles et non transmissibles sensibles au changement climatique en Algérie, le rôle et l'importance de la recherche scientifique dans le cadre de la stratégie d'atténuation du changement climatique, et l'adaptation au changement climatique à travers le renforcement de la coopération intersectorielle et internationale", précise le communiqué.