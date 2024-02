Algérie: Oran - Ouverture du Salon national de l'automobile et de ses accessoires 'Bahia Auto'

ORAN — La première édition du Salon national de l'automobile et de ses accessoires "Bahia Auto" a été ouverte, lundi au Palais des expositions de Hai M'dina J'dida d'Oran, avec la participation de plus de 40 sociétés activant dans différents domaines liés à l'automobile.

Cette manifestation, organisée cinq jours durant sous le slogan "perspectives et défis", à l'initiative de la société "Event Pro", enregistre la présence de six marques automobile agréées en Algérie, à l'instar de Cherry, Fiat, JAC, DFG, DFSK, Socon et des sociétés spécialisées dans la fabrication de pièces de rechanges, ainsi qu'un certain nombre d'institutions bancaires et de compagnies d'assurance.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a souligné, dans une déclaration aux médias en marge de sa supervision de la cérémonie d'ouverture, que ce salon est le deuxième du genre accueilli par la capitale de l'Ouest algérien, soulignant que l'exposition présente plus de 11 types de véhicules de différentes marques.

Il a indiqué que la wilaya d'Oran a été renforcée, fin décembre dernier, par l'usine automobile italienne Fiat, située dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui, et qu'elle produit actuellement un seul type de véhicule

Il a ajouté que le deuxième sera mis en montage et production, le mois prochain, et la chaîne de production et d'assemblage sera encore élargie dans les années prochaines.

M. Sayoud a mis l'accent sur l'affectation de 40 hectares à proximité de l'usine automobile Fiat en faveur de plus de 20 opérateurs économiques dans le domaine de la sous-traitance pour la création de leurs unités et le lancement prochain de la fabrication de pièces de rechanges, ce qui permettra de créer une dynamique économique dans la région et générer des emplois.

Pour sa part, le représentant de la société Event Pro, initiatrice de ce Salon, Mounir Bitraoui, a indiqué que l'objectif de l'organisation de ce salon, qui revient dans la capitale de l'Ouest algérien après une absence de cinq ans, est de proposer des véhicules à des prix "acceptables" et constitue une occasion propice pour les citoyens de déposer leurs demandes pour recevoir leurs véhicules dans les délais stipulés dans le cahier des charges signé par les agents, soit dans un délai maximum de 45 jours".

Il a ajouté que "tout au long du salon, un certain nombre de voitures et de véhicules utilitaires seront immédiatement livrés, en plus de remises exceptionnelles accordées par certains concessionnaires, allant jusqu'à 45.000 DA".

Il a précisé qu'"il existe un programme annuel pour organiser une série d'expositions et de salons d'automobiles et de leurs accessoires à travers les différentes wilayas du pays, comme Annaba, Alger et certaines wilayas du Sud du pays, dans le but de se rapprocher davantage des citoyens".