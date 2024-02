Algérie: Le président du CSJ appelle à l'implication des jeunes dans la vie politique

CONSTANTINE — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a insisté lundi à Constantine, sur "la nécessité d'impliquer les jeunes dans la vie politique".

Présidant un forum régional intitulé "la démocratie en milieu juvénile", organisé à la salle Ahmed Bey de Constantine, en présence des ministres de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, entourés de jeunes représentant 15 wilayas de l'Est du pays, M. Hidaoui a indiqué à la presse que l'implication des jeunes dans la pratique politique "contribuera à apporter le changement souhaité".

Le président du CSJ a souligné, à cette occasion, qu'il existe "une forte volonté politique d'ouvrir la voie aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer leurs opinions" et leur "ouvrir la voie à la pratique de la politique à travers leur implication dans les organisations politiques créées à leur intention".

Il a également fait part, dans le même contexte, de la nécessité pour les jeunes "d'adhérer à l'espoir et de s'engager dans le militantisme politique".

Selon M. Hidaoui, ce forum régional permettra de "consolider les capacités des jeunes, de développer leurs compétences, de renforcer leur sens de la citoyenneté et de développer des mécanismes de participation des jeunes à la vie publique".

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a indiqué, dans son allocution, que son département "s'emploie, avec ses différents partenaires, à préparer et mettre en oeuvre différents programmes liés à la promotion de la jeunesse et de l'activité sportive, en application des instructions du chef de l'Etat visant à assurer la participation effective des jeunes à la réalisation d'un développement durable à la lumière des défis régionaux et internationaux".

Le ministre a ajouté qu'il est "nécessaire d'investir dans les énergies des jeunes et de leur porter une plus grande attention dans le pays et à l'étranger, pour tirer profit de leurs capacités et de leur créativité".

Il a rappelé, également, la volonté politique de créer une plate-forme pour la jeunesse et d'en faire un partenaire stratégique pour le secteur de la jeunesse et des sports.