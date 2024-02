Algérie: Le DG des Douanes appelle à la rigueur et à redoubler de vigilance pour obtenir de meilleurs résultats

TLEMCEN — Le Directeur général des Douanes algériennes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, a appelé, lundi à Tlemcen, les cadres douaniers à la rigueur et à davantage de vigilance pour obtenir les meilleurs résultats sur le terrain.

Lors d'une rencontre avec les cadres de la Direction régionale des Douanes de Tlemcen, à la cité douanière de Haï "Abdelmoumen Benali", dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le Général-Major Bakhouche a appelé à poursuivre les efforts, à redoubler de vigilance et s'engager à faire preuve de la plus grande rigueur afin d'élever le niveau de disponibilité requise et d'obtenir les meilleurs résultats sur le terrain.

Il a souligné que "davantage d'efforts doivent être fournis, qu'il s'agisse de lutter contre la contrebande, de percevoir les droits et taxes douaniers, les amendes, de doubler les opérations de ventes aux enchères publiques, de liquider les entrepôts douaniers et de faciliter les procédures douanières accordées aux entreprises économiques, notamment productives, adaptées aux efforts des pouvoirs publics pour encourager les exportations hors hydrocarbures".

Le même responsable a ajouté "que tous les responsables, à tous les niveaux, doivent fournir le soutien nécessaire au douanier, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions", relevant que "la Direction générale des Douanes algériennes oeuvre inlassablement à offrir les meilleures conditions permettant au douanier d'exercer confortablement ses missions et l'encourager à fournir plus d'efforts".

Le Général-Major Bakhouche a également souligné qu'"il ne tolérera aucune négligence dans l'exécution des missions qui affecterait négativement la productivité requise ou pourrait nuire à l'appareil douanier" et que "chaque douanier, homme et femme, doit travailler sans relâche afin de donner la meilleure image d'une performance douanière de haute qualité et exemplaire".

Il a ajouté que "tous les affiliés à ce dispositif doivent adhérer à l'effort de mutation numérique que le secteur douanier enregistre actuellement et oeuvre à fournir les conditions appropriées pour faciliter l'opération d'implication des opérateurs économiques dans le nouveau système informatique douanier".

Le DG des Douanes algériennes a également salué "les efforts colossaux et les réalisations accomplies sur le terrain par les services opérationnels des équipes dans le domaine de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, notamment pour faire face au trafic de drogue et de psychotropes, dont les opérations se sont soldées par la saisie de quantités considérables de ces toxines écoulées par des réseaux criminels qui s'emploient, avec tous les moyens illicites, à cibler nos jeunes et à les tromper, dans le but de nuire à la stabilité sociale et à la sécurité du pays".

Il a, en outre, souligné: "atteindre les objectifs escomptés pour la relance du secteur douanier ne peut être obtenu que grâce à des efforts concertés avec le reste des secteurs et les dispositifs de l'Etat, dans le cadre de la coordination des interventions conjointes dans divers domaines entre les différents services douaniers et oeuvrer à renforcer l'esprit d'appartenance au secteur, en encourageant l'esprit d'initiative et en déployant davantage d'efforts afin de réaliser les meilleurs rendements et les meilleurs résultats sur le terrain".

Le Directeur général des Douanes algériennes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, a visité les services des inspections divisionnaires des douanes de Maghnia et Ghazaouet.