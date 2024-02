Algérie: M. Bentaleb met en exergue les efforts de l'Etat pour le développement des potentialités de jeunes

CONSTANTINE — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a mis l'accent lundi à Constantine sur les efforts de l'Etat de mise en place des moyens institutionnels et matériels dans le but de développer des potentialités des jeunes.

Intervenant au cours du forum régional intitulé "la démocratie en milieu juvénile, jeunes d'aujourd'hui, décideurs de demain" tenu en présence des ministres de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec la Parlement, Abderrahmane Hammad et Besma Azouar, du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui et de jeunes de 15 wilayas de l'Est du pays, le ministre a indiqué que les efforts de l'Etat se sont traduits par "la série de réformes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à travers la Constitution du 1er novembre 2020 dont l'article 73 qui stipule que l'Etat veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et encourager sa participation à la vie politique".

Il a également affirmé que "les autorités supérieures du pays oeuvrent dans cette perspective à impliquer la jeunesse dans la conception et l'évaluation des politiques publiques et programmes de développement à dimension nationale", soulignant que "cette démarche a été consacrée à travers une série de mesures visant l'association de la jeunesse dans l'exercice de la démocratie par l'accompagnement et les facilités instituées par le président de la République dont la loi organique relative aux élections réservant au moins la moitié des candidatures aux citoyens âgés de moins 40 ans".

%

Le ministre a ajouté que dans le cadre de cette vision de consécration de la démocratie en milieu de jeunes, son département a entamé des efforts soutenus de coordination avec le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) couronnés par le lancement le 1er août 2023 de la plateforme numérique interactive "Tawassol" visant la numérisation des mécanismes de coordination avec le CSJ et l'Observatoire national de la société civile pour suivre les préoccupations des membres de ces institutions exprimant les aspirations de la jeunesse, de la société civile et des citoyens en général.