Afrique du Nord: La Libye se dirige vers la tenue d'une conférence nationale inclusive avec le soutien des partenaires régionaux à l'instar de l'Algérie

BRAZZAVILLE — Le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed El-Menfi, a indiqué, lundi, que la Libye, soucieuse de réaliser sa réconciliation nationale pour renforcer les chances d'organisation des élections inclusives, se dirige résolument vers la tenue de la première conférence nationale de réconciliation à Syrte, avec le soutien de ses partenaires, à l'instar de l'Algérie, qui a affiché sa sincère volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer la réalisation par ses frères libyens d'une réconciliation inclusive qui mette fin à des années de conflit et de division.

Dans son allocution lors des travaux du Sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye à Brazzaville, M. El-Menfi a précisé que l'accord politique libyen et la feuille de route émanant du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), tenu en 2021 à Genève sous les auspices de l'ONU, avaient été confiés au Conseil présidentiel pour le lancement du processus de réconciliation nationale et la mise en place d'une Haute commission de réconciliation nationale, objectifs auxquels s'est attelé le Conseil présidentiel depuis sa prise de fonctions "à travers l'amorce d'un dialogue sociétal inclusif".

Il a relevé, à cet égard, les efforts de certains pays voisins, à l'instar de "l'Algérie, qui a affiché sa sincère volonté de faire tout ce qui en son pouvoir pour accélérer la réalisation, par les frères libyens, d'une réconciliation inclusive qui mette fin à des années de conflit et de division, oeuvrant dans le même cadre à accélérer la formation de la Haute commission de réconciliation nationale, qui devrait entamer ses travaux prochainement".

Dans le même ordre d'idées, M. El-Menfi a assuré que la Libye "se dirige résolument vers la tenue de la première Conférence nationale inclusive de réconciliation à Syrte, avec le soutien de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux, une conférence dont les conclusions constitueront la pierre angulaire de la marche du peuple libyen vers l'unité, l'entente, le développement et la prospérité, et ce, en accordant la priorité à toutes les composantes de la société et en conférant aux sages et aux notables un rôle en faveur de la réconciliation".

Selon lui, l'UA a prouvé, à travers son Comité de haut niveau présidé par le président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, sa Commission et ses autres structures, ces douze dernières années, qu'elle est une organisation régionale active et capable d'agir en faveur des intérêts des peuples du continent africain malgré les obstacles et les difficultés auxquels se heurte l'action africaine commune, comme en témoigne sa persévérance à aider les Libyens à réaliser la paix et la stabilité.