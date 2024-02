Ile Maurice: Le groupe Absa s'en va à la conquête de la Chine

Absa Bank va s'implanter dans le secteur non-bancaire à Beijing, la capitale de la République Populaire de Chine. L'objectif recherché consiste à permettre au groupe de se positionner en vue d'offrir tout le soutien et le service voulus aux hommes d'affaires chinois et à d'autres parties prenantes qui ont visent à conclure des projets de transactions sur le continent africain.

Cette stratégie fait partie d'un vaste programme d'expansion des opérations d'Absa, avec l'installation de bureaux représentatifs dans les territoires qui occupent une position stratégique sur l'économie mondiale, tout en promettant d'offrir son expertise et ses connaissances des marchés du continent africain à ses clients étrangers. «Nous sommes fiers d'inclure notre bureau en Chine dans le cadre de notre projet visant à marquer l'économie mondiale de notre empreinte», a indiqué, enthousiaste, Arrie Rautenbach, le Chief Executive Officer d'Absa. Un groupe originaire d'Afrique du Sud présent dans plusieurs pays du continent, dont Maurice.

Il prenait la parole le 31 janvier, lors d'une cérémonie à Johannesburg. La filiale du groupe Absa lancera officiellement ses activités le 8 mai. «Notre démarche est on ne peut plus normale. Elle est la manifestation évidente de notre intention de renforcer les bases de notre ambition d'oeuvrer à la croissance de notre stratégie internationale. C'est l'évidence même que la Chine représente un marché stratégique indiscutable pour le continent africain. L'extension de nos activités dans un marché aussi dynamique représente une excellente opportunité pour détecter de nouvelles possibilités de croissance et de création de richesses.»

Lors de cette cérémonie à laquelle assistaient Enoch Godongwana, ministre sud-africain des Finances et Chen Xiaodong, ambassadeur de la République populaire de Chine en Afrique du Sud, Arrie Rautenbach a donné un aperçu de la croissance continue qu'Absa a enregistrée sur le plan international parallèlement à l'engagement de ce groupe de promouvoir les initiatives susceptibles de favoriser l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires entre la République populaire de Chine et l'Afrique du Sud.

On aurait pu croire qu'en tant qu'opérateur bancaire, c'est tout naturellement dans ce même secteur que le groupe Absa allait renforcer sa présence. Mais il s'est dirigé vers les activités non-bancaires : le segment de conception et d'émission de produits financiers, des titres de créance qui sont en mesure de lever des fonds sans la pression qu'une telle démarche aurait eu sur la trésorerie d'une société qui devait absolument passer par le service bancaire pour obtenir de l'argent dont elle a besoin pour son développement. Bref, on peut disposer de l'argent sans intermédiaire.

La décision du groupe Absa d'exploiter les opportunités dans le secteur non-bancaire témoigne aussi de solides relations que la Chine et l'Afrique du Sud ont tissées durant les dernières décennies. Une situation qui a fait de l'Empire du milieu le plus grand partenaire bilatéral sur le plan commercial et lui a permis d'atteindre deux importants piliers de son projet d'expansion internationale. D'abord, la Chine a trouvé les moyens nécessaires pour consolider le niveau de son intérêt d'investissement dans l'exploitation des énormes ressources naturelles du continent. Ensuite, elle a la capacité tant technique que technologique pour s'adonner à la réalisation de projets d'infrastructure en Afrique. Résultat : on assiste à l'émergence d'opportunités commerciales de grande portée qui bénéficient tant au continent africain qu'à la République populaire de Chine.

Que pense Charles Russon, Chief Exective Officer d'Absa Corporate & Investment Bank de cette percée sur le territoire chinois ? Il est positif. «Notre présence devra permettre à notre groupe de démontrer sa capacité à assurer un service-conseil général à nos clients basés en Chine pour les aider à réussir leurs transactions avec leurs partenaires à travers le continent. Ce qui devrait les aider à repérer des opportunités d'affaires dans la région. Notre initiative ne nous permettra pas seulement d'assurer une présence physique dans cette région du monde mais ce sera également pour nous l'occasion pour être à l'écoute des besoins de nos clients qui évoluent sur un marché dont l'évolution s'accélère à grande vitesse.»