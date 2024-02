Maroc: Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR s'entretient avec le Chef de la Défense du Royaume de Belgique

Rabat — Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi au siège de l'État-major Général des FAR, l'Amiral Michel HOFMAN, Chef de la Défense belge, en visite officielle au Royaume du 5 au 6 février.

Les discussions entre l'Inspecteur Général des FAR et le Chef de la Défense belge ont porté sur la coopération militaire entre les FAR et l'armée belge, s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat solide entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique qui ne cesse de s'intensifier et d'évoluer, indique un communiqué de l'État-major Général des FAR.

Les deux responsables se sont, par ailleurs, félicités du bilan de cette coopération, notamment dans les domaines de la formation et des entraînements, et ont exprimé leur volonté à oeuvrer pour la promouvoir davantage afin de pouvoir relever les défis communs.

Les relations militaires entre le Maroc et la Belgique sont régies par l'accord de coopération signé en 1992 et un arrangement technique signé en 1998. Elles couvrent les domaines de la formation, l'échange d'expériences et d'expertises et les exercices, outre le patrimoine et l'histoire militaires.

Chaque année, la commission militaire mixte, qui se tient en alternance entre Rabat et Bruxelles, se penche sur le bilan des activités annuelles de coopération et arrête le programme de l'année à venir.