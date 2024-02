Maroc: 'Notre ambition est d'être véritablement les porteurs de l'identité et du rêve africains' (PDG de la RAM)

Lagos — Le président-directeur général de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a indiqué, dimanche à Lagos, que "dans le sillage de la politique du Royaume du Maroc en Afrique initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, notre ambition commune, que nous soyons opérateurs économiques, entrepreneurs ou artistes, est d'être véritablement les porteurs de l'identité et du rêve africains".

Dans une allocution lue en son nom par le représentant régional de la RAM au Nigeria, Ahmed Anouar Boussouf, lors du dîner de gala célébrant la 4-ème édition de la Biennale de Lagos, M. Addou a déclaré que "la collaboration avec la Biennale de Lagos va au-delà d'un simple sponsoring. Elle symbolise toute la philosophie de la RAM, en tant que compagnie profondément africaine, et que résume notre slogan #Dream Africa#Meet Morocco.

"Fière de ses origines, la RAM est un transporteur aux ambitions internationales qui accompagne son pays et son continent vers le progrès", a-t-il poursuivi, soulignant qu'"en reliant l'Afrique au monde, la RAM entend aussi faire rayonner sa richesse culturelle infinie et ses talents qui sont de plus en plus reconnus dans le monde entier".

"Depuis de nombreuses années, nous nous investissons aux côtés des plus grandes manifestations culturelles africaines, dans différents domaines, en soutenant de grands événements continentaux tels que le Festival de cinéma africain de Ouagadougou, la Biennale de Dakar, la Biennale de la photographie de Bamako, le Marché des arts et du spectacle d'Abidjan, ou encore le prestigieux Festival international du cinéma de Marrakech", a-t-il ajouté.

%

"La place de la culture et l'émergence des talents est primordiale dans l'instauration d'une identité continentale moderne, rayonnante, loin des clichés que nous connaissons tous", a expliqué M. Addou.

"A l'heure de la globalisation, permettre au public africain de continuer à consommer +local+ à travers des réalisations qui soient le reflet de nos cultures, de nos langages, de nos sociétés en mouvement, est un enjeu stratégique que vous, créateurs et producteurs, relevez chaque jour et auquel nous sommes fiers de contribuer en tant que transporteur officiel", a-t-il fait remarquer.

#Dream Africa#Meet Morocco nous invite à la fois à développer nos imaginaires et à favoriser nos rencontres, a-t-il indiqué, relevant que "tel est aussi l'objectif de cette Biennale", tout en félicitant "l'ensemble des organisateurs et des partenaires institutionnels qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'elle soit une totale réussite".

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, représenté par Mouad Lahyani, a mis en avant, dans son discours, "le rôle essentiel de Royal Air Maroc dans le développement de l'économie marocaine et l'amélioration de la connectivité en Afrique et dans de nombreuses parties du monde, sous la vision et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a constamment guidé la nation vers un avenir prometteur".

"L'engagement du Souverain en faveur d'un développement progressif vers des idéaux a jeté des bases solides pour la croissance et la prospérité du Maroc", a affirmé M. Tagma.

Saluant le rôle de la RAM dans le soutien de l'économie marocaine, il a fait savoir que "grâce à ses initiatives stratégiques et à son dévouement, la compagnie aérienne est devenue une force motrice dans le paysage économique du pays, créant des emplois et favorisant la connectivité".

"De plus, l'empreinte de la RAM s'étend au-delà des frontières nationales pour jouer un rôle crucial dans le façonnement du paysage aérien africain", a-t-il mis en exergue, tout en louant l'engagement de la compagnie à améliorer la connectivité régionale et à contribuer au développement économique du continent.

"Des événements tels que celui-ci ne mettent pas seulement en valeur les réalisations de la RAM, mais servent également de plateforme pour promouvoir la marque marocaine sur la scène mondiale", a fait observer le diplomate marocain, soulignant que "les efforts de la compagnie contribuent non seulement à son propre succès, mais aussi à l'amélioration de l'image de marque du Maroc à l'échelle internationale".

"Dans un esprit de collaboration et de diplomatie, la RAM joue un rôle important dans le renforcement des liens avec l'Afrique, en particulier avec le Nigeria", a-t-il soutenu, expliquant que "cet engagement favorise la compréhension mutuelle, les échanges culturels et la coopération économique, conformément à l'objectif d'établir des relations solides entre les nations".

M. Tagma a également mis en relief qu'en proposant des vols directs à destination et en provenance du Nigeria, la RAM a favorisé les interactions commerciales, le tourisme et la collaboration entre les acteurs marocains et nigérians.

"En outre, d'importantes opportunités sont à l'étude pour renforcer cette importante connectivité entre les peuples des deux pays", a-t-il révélé.

Il a, par ailleurs, noté que "cet engagement et ces réalisations font d'événements comme celui-ci un témoignage de l'excellence qui définit la RAM et renforce la réputation du Maroc sur la scène mondiale".

Pour rappel, la RAM est le transporteur aérien officiel des trois prochaines éditions de l'évènement culturel et artistique, la Biennale de Lagos, dont la 4-ème édition se déroule du 3 au 10 février, à la place historique Tafawa Balewa.