Maroc: Casablanca - La prévention des pandémies au centre du 2è Congrès interdisciplinaire mondial de la santé

Casablanca — La prévention des pandémies et la réforme des politiques de santé publique sont au centre du 2è "Congrès interdisciplinaire mondial de la santé sur la préparation post-pandémie : Transformation - Innovation - Education", qui s'est ouvert lundi à Casablanca.

Organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) et le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l'Innovation, en partenariat avec Global Health, cet événement, qui se poursuit jusqu'à jeudi prochain, a pour objectif d'explorer des outils et des méthodes pour transformer les soins de santé et la santé communautaire grâce à l'innovation et à la réforme éducative.

Dans une déclaration à la presse, le président de l'UM6SS, Mohamed Adnaoui, a expliqué que ce congrès interdisciplinaire focalise sur les plans de riposte aux éventuelles pandémies, notant que les maladies virales représentent plus de 80% des maladies émergentes et ré-émergentes dans le monde.

"La globalisation actuelle est un facteur aggravant de circulation des virus à travers le monde", a-t-il poursuivi, soutenant que l'objectif de ce conclave est de concevoir un plan d'action qui permettra de mieux riposter aux futures pandémies.

De son côté, le président de la Global Health Research & Solutions, Michigan - USA, Dr. Adnan Hammad, a salué l'organisation de cette 2è édition au Maroc, relevant que cette manifestation vise à explorer des solutions pour éviter du mieux possible des futurs états d'urgences comme celui vécu durant la pandémie du Covid.

Il a fait savoir qu'il serait quasiment impossible d'arrêter les pandémies dans les années à venir, à cause notamment des changements climatiques et environnementaux, ainsi que le changement du mode de vie des populations, soulignant que l'objectif premier est de trouver des solutions permettant d'amortir les répercussions de ces changements.

Le 2è Congrès interdisciplinaire mondial de la santé est axé sur la réforme des politiques de santé publique à l'échelle mondiale et dans la région MENA, l'approche interdisciplinaire pour la santé communautaire, la transformation de l'éducation des professionnels de la santé, l'optimisation de la pratique clinique et les nouveaux paradigmes en santé mentale.

Il s'attèle également à l'amélioration de la santé communautaire face aux défis des changements climatiques, la redéfinition des normes éthiques post-pandémie, l'exploration de l'équité en matière de santé, et la normalisation de l'utilisation des nouvelles technologies dans toutes les disciplines de la santé.

Pour ce faire, ce conclave mondial réunit plus de 300 experts et doctorants du domaine de la santé, provenant notamment du Maroc, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Allemagne et de la région MENA, dans le but de partager leurs visions et expériences dans la lutte contre les maladies émergentes et ré-émergentes dans le concept unifié One Health.

Au programme de ce conclave figure notamment une journée de formation dédiée aux étudiants et doctorants avec trois Workshops, pendant lesquels les étudiants auront l'occasion de rencontrer des experts américains de leur champ disciplinaire.