Maroc: Casablanca - Coup d'envoi de la 4ème semaine de l'emploi des jeunes par le sport

Casablanca — Plus de 500 jeunes en situation de NEET (ni à l'emploi, ni en enseignement, ni en formation) et plus de 100 entreprises et experts dans l'industrie sportive prennent part à la 4ème édition de la semaine de l'emploi des jeunes par le sport dont le coup d'envoi a été donné ce lundi à Casablanca.

Cet événement organisé par l'ONG Tibu Africa sous la thématique de "l'insertion professionnelle par le sport, c'est maintenant", et qui se poursuit jusqu'au 10 février, sera couronné en fin de semaine par des entretiens d'embauche à destination de jeunes en recherche d'une première expérience professionnelle dans les métiers du sport.

"Cette semaine de l'emploi s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes qu'adopte l'organisation Tibu Africa afin de positionner le sport comme vecteur d'accès à un travail décent et à une insertion de qualité", a indiqué dans une déclaration à la MAP, Mohamed Amine Zariat, président fondateur de Tibu Africa, soulignant que cette édition de la semaine de l'emploi des jeunes par le sport réserve aux jeunes un programme riche et diversifié alliant des ateliers de renforcement de compétences avec des experts de renom, des conférences inspirantes en liaison avec les métiers du sport et un Forum de l'emploi avec la présence des sociétés sportives pour ouvrir de nouvelles voies et opportunités pour les jeunes.

Destinée aux étudiants des écoles de la deuxième chance - nouvelle génération - orientée métiers du sport, aux jeunes des écoles d'inclusion par le sport, aux fédérations sportives, aux ONG et aux futurs éducateurs sportifs, cette manifestation est marquée par l'organisation d'une dizaine d'activités : panels, tables rondes, master classes, focus groups, foires d'entreprises sportives et activités sportives, etc.

Organisée en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports et l'agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), la semaine de l'emploi des jeunes par le sport se distingue également par la conclusion de partenariats et d'accords d'engagement avec des acteurs majeurs tels que des entreprises sportives, des clubs, des fédérations et des institutions de formation renommées, notamment la fédération française des clubs omnisports, la fédération royale marocaine de surf, la fédération royale marocaine de tennis de table et le club Elite Sports Academy, ainsi que le club Punch, entre autres.

L'objectif de cette mobilisation des acteurs de l'écosystème sportif est d'accompagner les jeunes pour réaliser leurs objectifs personnels et professionnels.