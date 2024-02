Maroc: Lancement à Rabat du Programme national des colonies de vacances 2024

Rabat — Le programme national des colonies de vacances - édition 2024 a été lancé, lundi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Cette édition, initiée sous le thème "Ensemble pour une jeunesse responsable et brillante" en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, intervient en application des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir l'enfance et la jeunesse.

De même, ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture et de la Communication tendant à valoriser et à développer les colonies de vacances, en se basant notamment sur l'adoption d'une politique de proximité et de justice spatiale en vue de garantir la continuité et le développement des activités socioculturelles destinées aux enfants.

S'exprimant à cette occasion, M. Bensaid a mis en avant l'importance du programme des colonies de vacances et sa contribution à la promotion des activités éducatives au niveau national et au développement des pratiques pédagogiques destinées aux enfants.

Le ministre a assuré que son département oeuvre à fournir des services de qualité, tout en réitérant son engagement à poursuivre la mise en place de centres d'estivage répondant aux standards de qualité en veillant à l'amélioration des conditions d'accueil.

Pour cette édition, M. Bensaid a indiqué que la nouveauté réside dans la prise de mesures proactives pour encourager la participation des enfants tout en diversifiant les programmes pour garantir que toutes les tranches d'âges allant de 7 à 24 ans puissent en bénéficier, ajoutant que le programme national des colonies de vacances sera élargi sur plusieurs périodes de l'année.

Le ministre qui exhorte l'ensemble des parties concernées à assurer la protection des enfants et leur prise en charge efficiente, a appelé les différents départements gouvernementaux à mettre en place des offres de colonies de vacances spécifiques destinées aux enfants et jeunes filles du monde rural.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Kiliouine, a indiqué que cette année le programme se présente sous un format renouvelé avec de multiples installations modernes compatibles avec les spécificités de la jeunesse marocaine.

En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fédération nationale des colonies de vacances en vue d'améliorer les activités de colonies de vacances et développer les services offerts aux jeunes vacanciers.