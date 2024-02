Maroc: Le Consulat du Maroc à Utrecht organise des portes ouvertes au profit des MRE

Utrecht (Pays — - Le Consulat du Maroc à Utrecht a organisé, ce weekend, une opération portes ouvertes au profit des membres de la communauté marocaine installés au niveau de cette circonscription consulaire.

Cette opération, qui a bénéficié à plus de 200 personnes, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à rapprocher l'administration du citoyen et à simplifier les démarches consulaires et administratives destinées aux Marocains résidant à l'étranger, indique un communiqué de la représentation consulaire.

L'ensemble des prestations consulaires ont été fournies à cette occasion, dont l'inscription consulaire, le renouvellement des passeports et des cartes d'identité nationale et la délivrance des documents d'état civil et des attestations administratives et la légalisation des signatures.

A cet égard, la Consule générale du Royaume à Utrecht, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a indiqué que l'organisation de cette opération en début d'année est de nature à permettre aux membres de la communauté marocaine d'obtenir les documents administratifs et consulaires nécessaires en un temps réduit, notamment pour ceux qui s'apprêtent à passer leurs vacances d'été au Maroc.

De son côté, le président de la Fédération des commerçants marocains aux Pays-Bas, Mohamed Diba, a salué cette initiative à travers laquelle le consulat a ouvert ses portes pour accueillir les membres de la communauté marocaine installés à Utrecht et dans les villes avoisinantes et leur fournir l'ensemble des services consulaires nécessaires, notant que ce genre d'opérations contribue au renforcement du lien entre les MRE de la 2ème et de la 3ème générations et la Mère Patrie.

%

Cette initiative, qui a connu la mobilisation de l'ensemble du personnel du consulat, a été "favorablement accueillie" par les bénéficiaires, notamment ceux de la 1ère génération des Marocains des Pays-Bas, qui trouvent des difficultés à réserver des rendez-vous sur internet ou ceux qui ne peuvent pas, en raison des contraintes professionnelles, se rendre au consulat durant les jours ouvrables pour accomplir leurs démarches administratives.