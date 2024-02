Madagascar: Études à l'étranger - À partir de 2 000 dollars vers les pays asiatiques

Les étudiants malgaches sont de plus en plus attirés par les études à l'étranger. Les promoteurs de ces études à l'étranger, conscients de cet engouement pour les études vers les contrées lointaines, recherchent continuellement des partenariats pour faciliter l'adhésion et l'inscription des étudiants malgaches dans les universités ou écoles de leur choix. C'est dans cette optique que Fan Education Agency, déjà opérationnelle depuis 8 années dans l'envoi et l'admission d'étudiants malgaches dans les établissements étrangers, organise cette semaine deux événements destinés à faire connaître aux étudiants malgaches les différentes universités et grandes écoles déjà prêtes à les accueillir.

Il s'agit de l'Education Global Expo, dont la première partie aura lieu demain 7 février, à l'Hôtel Streamlinera Tamatave. Il s'agit d'une deuxième édition pour la ville économique de Madagascar. Les étudiants de la capitale auront également l'opportunité de rencontrer les responsables de la vingtaine d'institutions étrangères, issues de 8 pays, qui participeront à cet événement les 9 et 10 février prochains au Novotel Convention & Spa. Il s'agit d'une sixième édition de l'événement Education Global Expo pour Antananarivo.

L'événement mettra particulièrement en lumière les études au Canada dont les coûts sont moins onéreux par rapport à ceux des autres pays. Le directeur général de Fan Education Agency, Jacky Faramainana, se targue d'avoir fait admettre des étudiants malgaches vers d'autres pays tels que les États-Unis, la Suisse, l'Espagne, I'île Maurice mais surtout en Asie, notamment en Malaisie et en Inde, plus prisée et pourrait requérir 2 000 dollars environ, un montant qui varie selon les pays et la cherté de la vie dans la ville choisie. Les intéressés en sauront plus durant les deux salons.