Angola: L'ONU réaffirme son engagement en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs

Luanda — L'envoyé spécial de l'ONU pour la Région des Grands Lacs, Huang Xia, a exprimé lundi, à Luanda, son engagement à travailler avec les autorités angolaises et toute la région pour rétablissement de la paix.

Le responsable, qui parlait à la presse au terme de l'audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, a informé que la rencontre avait servi à entendre l'opinion du Chef de l'Etat angolais sur l'évolution de la situation dans la région.

Concernant la situation dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), il a déclaré que les Nations Unies étaient du même avis que le Président angolais, selon laquelle la priorité devait être donnée à la voie du dialogue, de la diplomatie, de la politique et des solutions globales qui peuvent conduire à une paix durable et ne pas emprunter la voie de la belligérance qui pourrait créer beaucoup de dégâts.

"Les Nations Unies partagent la vision du Président angolais et n'épargneront aucun effort pour l'aider en ce qui concerne les objectifs à atteindre et en ce qui concerne le processus de Luanda", a-t-il souligné.

Il a précisé qu'il existe actuellement de nombreuses crises dans le monde et que les Nations Unies estiment que ce n'est pas le moment de baisser la garde sur les questions africaines et sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

João Lourenço est l'actuel président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), une organisation créée en 1994 dans le but de résoudre les questions de paix et de sécurité.