Angola: Les municipalités ont des conditions pour la mise en oeuvre des pouvoirs locaux - Paulo de Carvalho

Lubango — Le vice-président de la IVe Commission de l'Assemblée Nationale pour l'Administration de l'Etat et le Pouvoir Local, Paulo de Carvalho, a déclaré aujourd'hui, lundi, à Lubango, qu'il existe des conditions, dans la plupart des municipalités, pour mettre en oeuvre les pouvoirs locaux.

La Commission a déjà visité les provinces de Bengo, Cunene et Luanda, et se trouve actuellement à Huíla et Uíge, pour visiter quatre municipalités de chacune des provinces.

Le chef de la délégation parlementaire, qui se trouve à Huila depuis vendredi 2, a déclaré, à l'issue d'une réunion avec le gouvernement provincial, que pour que les élections locales aient lieu, il ne s'agit pas nécessairement de conditions locales, mais avec la forme selon laquelle l'Assemblée nationale décidera de les réaliser, progressivement ou simultanément.

« Cela n'a pas encore été décidé. Une décision sera prise prochainement (...)», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le Parlement angolais attend que soient présentées les propositions de loi sur les autorités locales et la 4ème Commission, à son tour, traitera de la question, en collaboration avec la 1ère Commission, mais ce n'est qu'après la présentation des arguments que les deux groupes de travail pourront se prononcer.

Au niveau du Budget général de l'État, Paulo de Carvalho a évoqué comme difficulté le manque d'informations sur les besoins des municipalités et des provinces, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une plus grande interaction avec le Ministère de l'Administration Territoriale, ainsi que la vérification, dans afin de résoudre les problèmes et même de laisser quelques suggestions de solutions.

La visite des députés de la 4ème Commission de l'Assemblée Nationale qui ont rejoint les habitants de Huila, a commencé vendredi et se poursuivra jusqu'au jeudi 8 février et s'étendra aux municipalités de Chibia, Chipindo, Lubango et Quipungo.

Lors des visites, le groupe tient une rencontre avec les administrations municipales pour présenter les actions développées lors du Budget de l'État 2023 et après les rencontres, des visites sont effectuées aux infrastructures administratives, sociales et commerciales de chaque municipalité.