Angola: Des Autrichiens investissent dans l'agriculture à Huíla

Humpata — Environ 300 millions de dollars seront investis cette année par l'entreprise autrichienne « Thomas Kiecmayer », dans l'agriculture et la production d'eucalyptus dans la municipalité de Humpata, province de Huíla (Sud d'Angola).

Il s'agit d'un investissement qui sera réalisé sur une superficie de 25 mille hectares pour la culture de céréales, tubercules, fruits et horticoles, ainsi que dans l'installation d'une industrie de traitement et de transformation du soja, du maïs et des fruits, dont la perspective est de générer 1 300 emplois.

S'adressant à l'ANGOP, le directeur de l'entreprise chargée de l'exploration d'espaces pour Thomas Kiecmayer, Francisco Leitão, n'a pas révélé la date de démarrage du projet, mais a déclaré que cet investissement dynamisera l'économie de la région.

Selon lui, l'équipe d'investisseurs a réalisé au cours du week-end dernier, un travail de prospection d'espaces dans le secteur de Bata-Bata et Palanca, où il est prévu de lancer le projet de plantation d'eucalyptus qui servira pour la fabrication de papier et du charbon végétal.

Il a fait savoir que les négociations pour l'obtention et l'exploration des espaces avec l'administration municipale de Humpata avançaient à un bon rythme, et l'entreprise étrangère reste disponible pour promouvoir d'éventuels investissements dans la zone.

"Nous avons visité les deux zones où ont été menées des études pour la culture et la plantation d'arbres, ainsi que pour l'installation d'un complexe industriel pour le traitement et la transformation de produits alimentaires et plus encore", a-t-il confié.

Ensuite, il a annoncé qu'un projet similaire de la même entreprise est déjà en cours de développement dans les municipalités de Cuvango, Matala et Chicomba.

L'administrateur adjoint du secteur technique et des infrastructures de Humpata, Carlos Xavier, s'est dit enthousiasmé par les projets annoncés par les Autrichiens, car ils vont contribuer au développement économique et offrir du travail aux nombreux chômeurs.

Pour le directeur provincial du bureau de développement économique intégré de Huíla, Domingos Calumana, a déclaré que les investissements proposés par l'entreprise étrangère sont d'une « extrême importance », car ils apporteront des gains à la région..

Selon lui, ce facteur constitue un engagement majeur du Président de la République, João Lourenço, qui compte sur le secteur privé pour développer l'économie nationale et générer plus d'emplois pour les jeunes.