Sénégal: Suspension de l'Internet mobile - Le Restic appelle les opérateurs à défendre les usagers

Dans un communiqué de presse, le Rassemblement des entreprises des Tic (Restic) dénonce la suspension de l'internet mobile et appelle les opérateurs à défendre les usagers. Le Restic regrette cette propension de plus en plus marquée de la part de l'autorité à suspendre sinon à restreindre l'internet mobile

quel que soit par ailleurs le contexte politique national.

«L'internet mobile est un outil de travail, la transmission des données via le mobile est essentielle pour toute sorte de transaction

dans l'activité économique, il y'a plus de flux transactionnel de nos jours sans internet. Les plateformes de paiement lubrifient la

micro activité L'internet mobile c'est 95% de transactions économiques constatées dans nos économies dans le secteur informel,

c'est donc 12 milliards de FCFA de contribution au Pib du pays chaque jour », soutient le Restic.

Il invite donc l'état et les opérateurs à envisager d'autres outils de censure en lieu et place aux suspensions abruptes et systématiques des données afin de préserver les droits économiques et sociaux des usagers. Le Restic pense à l'écosystème numérique et digital qui voit ses supports et plateformes forcés à l'arrêt. Le Restic de rappeler que le Sénégal est signataire des conventions internationales - Nations Unies notamment - sur le droit des citoyens à l'information et se doit le respecter.

L'accès à l'information fait partie intégrante de la liberté d'expression et constitue un outil important pour promouvoir l'État

de droit, les opportunités économiques, professionnelles et commerciales dans des sociétés fortement interconnectées.

Le Restic attend ainsi un rétablissement immédiat de l'internet mobile tout en envisageant la possibilité de saisir les institutions

communautaires de la Cedeao et de l'Uemoa notamment. Le Restic exige aux opérateurs de prendre leurs responsabilités.