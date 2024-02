Madagascar: Développement local - Deux complexes de pêche à Maintirano

Deux nouveaux complexes de pêche ont été construits à Maintirano, dans la région Melaky, et visités par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, le week-end dernier. Ces complexes, situés à Ambalahonko et à Ampasamandroro, marquent une étape majeure dans la promotion du développement de la filière de la pêche dans la région. Dotées de chambres froides, de hangars de marché, de salles de fabrication et d'entretien de pirogues, de salles de réunion, d'unités de production de glace et de bureaux, ces infrastructures offrent un environnement propice à l'essor de l'activité de pêche locale.

Ce qui est remarquable, c'est l'approvisionnement en électricité assuré par un parc solaire intégré, témoignant de l'engagement en faveur de l'énergie propre et durable. Selon le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), ces complexes seront gérés directement par les associations de petits pêcheurs, assurant ainsi une implication locale dans la gestion et l'exploitation de ces installations.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de soutien aux communautés locales et de développement économique régional. Elle devrait permettre d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs, de renforcer les infrastructures de la filière et de dynamiser l'économie locale. Les deux complexes de pêche à Maintirano représentent un investissement important dans le futur de la région Melaky et ouvrent de nouvelles perspectives pour le secteur de la pêche à Madagascar.