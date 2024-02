Madagascar: Ultra Trail des O Plateaux - Reboisement sur la colline d'Angavokely

Après le lancement officiel de la 15e édition de l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP), l'association a débuté ses activités par une journée de reboisement qui s'est déroulée, samedi, sur la partie de la colline d'Angavokely.

Une centaine d'utopiennes et utopiens ont répondu à l'appel du comité exécutif. Comme l'an dernier, 3000 jeunes plants y ont été mis en terre, et ce, selon le plan de reforestation du Ministère. Ce projet de reboisement est un engagement de l'UTOP dont l'objectif est de renforcer ses impacts environnementaux et sociaux. «Nos forêts sont notre avenir et celui de nos enfants. Ensemble, luttons contre la déforestation », tel est le slogan choisi par la commission sociale pour cette année.

Autant de bénévoles ont à nouveau collaboré avec les villageois d'Ambohimiadana pour réaliser ce second projet de reboisement consécutif de l'UTOP au coeur de ce patrimoine forestier protégé. Mis à part le reboisement, 80 inscriptions de villageois et 40 inscriptions d'élèves des EPP seront prises en charge par l'UTOP grâce à ses partenaires. Des dons d'équipements et de matériels de trail sont aussi prévus pour ses participants. Cette année, l'UTOP en est à sa 15e édition, et est devenu, au fil des années, l'événement sportif de référence à Madagascar qui rallie sport, nature, impact environnemental et social, découverte. Cette édition se tiendra les 10-11-12 mai 2024 avec dix épreuves au programme.