Madagascar: Star Academy Tour 2024 - Anisha Jo de la partie

Une nouvelle surprenante a été annoncée lors du dernier prime de la onzième saison de la Star Academy, samedi 3 février dernier. Nikos Aliagas et Karima Charni ont, en effet, fait une annonce inattendue concernant Anisha Jo la gagnante d'origine malgache de la saison précédente, en guise de clôture de cette saison de la Star Ac'.

Des étoiles plein les yeux grâce à sa victoire face à Julien Liebermann, Pierre Garnier, le vainqueur de cette saison de la Star Academy, un Normand de tout juste 21 ans, a reçu son trophée des mains de son prédécesseur, Anisha Jo. Si le château, témoin de différentes étapes de cette téléréalité, sera de nouveau déserté par les candidats, l'aventure Star Academy ne s'arrête pas définitivement là pour les derniers candidats. Pierre Garnier devrait entamer avec les autres candidats une tournée de plus de 68 dates dès le mois prochain, la Star Academy Tour 2024. Il y aura, notamment Lénie Ficara, Julien Liebermann, Djebril Slatni, Candice Vernier, Axel Marbeuf et Helena Bally, les 6 autres académiciens qui poursuivront l'aventure avec lui. Mais une invitée surprise s'ajoute à l'affiche de cette tournée.

Il s'agit bel et bien d'Anisha Jo, la gagnante de la Star Academy de l'année dernière, une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Anisha Jo n'a effectivement pas fait de tournée l'an dernier, après la clôture de la saison 10 de la Star Academy et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle elle sera de la partie cette fois-ci, semble-t-il. Elle chantera cinq chansons de son album « Lumière » avant le début du show de la promo. Elle aura également l'opportunité de revenir sur scène pendant le show pour un duo avec Pierre Garnier, le lauréat de cette année. Les répétitions commencent dans dix jours. Il est à noter et ce pour la plus grande joie de ses fans, qu'elle se produira à l'Alambra le 24 mars prochain.

Anisha a, par ailleurs, ajouté une énième victoire à son palmarès. Sa chanson intitulée « Irery » issue de son album "Lumière"a remporté le trophée RDJ Mozika Awards dans la catégorie « Musique vivante« .

« "Irery" qui veut dire "Seule" a une signification particulière pour moi, et peut-être aussi pour ceux qui sont comme moi, car elle parle du fait de quitter son pays et ses proches, pour partir et essayer de s'en sortir et réussir« , souligne-t-elle à propos de cette chanson qui est aussi une prière pour tous ceux qui travaillent dur, les orphelins, les compatriotes...