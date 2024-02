Madagascar: CHU Andohatapenaka - Un nouveau service pour la prise en charge de la bronchiolite

La bronchiolite figure parmi les premiers motifs de consultation chez le médecin en cette période. Cette maladie concerne surtout les enfants en bas âge.

Pour améliorer leur prise en charge, un nouveau service a ouvert ses portes au Centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka. Les enfants référés par le Centre hospitalier universitaire mère enfant de Tsaralalana (CHUMET) seront accueillis dans ce service. Ce service n'accueillera que les enfants auscultés par les médecins du CHUMET mais qui seront contraints d'être transférés au CHU Andohatapenaka en raison de la capacité d'accueil limitée de cet établissement hospitalier. Le service d'ambulance durant ce transfert sera gratuit et des médecins du CHUMET vont continuer à suivre les enfants lorsqu'ils sont à Andohatapenaka.

Préventions. Dans 80% des cas, la bronchiolite est due au virus respiratoire syncitial (VRS) mais elle peut également être secondaire à un autre virus, ou d'origine bactérienne. C'est une infection virale très contagieuse des bronches et caractérisée par une détresse respiratoire progressive. Elle commence par des symptômes semblables à ceux du rhume : nez qui coule, congestion nasale, éternuements, toux et fièvre. Puis quelques jours plus tard, la toux s'aggrave, la respiration s'accélère, devient plus difficile et plus bruyante comme des sons de sifflements et il est plus difficile d'avaler des liquides.

Le respect des gestes barrières est très important pour protéger les enfants. Pour prévenir la bronchiolite, il est conseillé de se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas et il faut aussi penser à aérer régulièrement l'ensemble du logement.