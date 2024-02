Madagascar: États-Unis - Madagascar - Renforcement de la coopération bilatérale

19 jours après la constitution du gouvernement Christian Ntsay donnant en quelque sorte le coup d'envoi du nouveau quinquennat d'Andry Rajoelina avec le défi de développement qu'il s'est fixé, les Américains, à travers leur ambassadrice à Madagascar, Claire Pierangelo, ont affiché leur volonté de travailler de concert avec la Grande île.

Le diplomate a en effet rencontré hier, à Andranomena, la nouvelle ministre des Affaires étrangères Rasata Rafaravitafika. L'objectif de cette entrevue est de renforcer la coopération de longue date entre les États-Unis et Madagascar, peut-on lire dans un communiqué de l'U.S Embassy Madagascar. « L'Ambassadrice Pierangelo a réaffirmé l'engagement des États-Unis à travailler avec Madagascar pour atteindre nos objectifs communs : renforcer nos liens économiques, consolider la gouvernance démocratique, renforcer notre partenariat pour le développement, renforcer les capacités et aborder les questions relatives aux droits de l'homme, telles que la traite des êtres humains », précise la missive avant d'indiqué qu' « ensemble, grâce à une coopération bilatérale renforcée, nous oeuvrons en faveur d'une région plus sûre et plus prospère, avec des citoyens en meilleure santé et mieux éduqués ».