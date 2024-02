Madagascar: MINAE - Dotation d'intrants et matériels aux éleveurs des 23 régions

L'élevage joue un rôle important dans le développement socio-économique de Madagascar.

« Le secteur contribue, entre autres, à hauteur de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) de la nation. Il contribue également au revenu des 60% des ménages ruraux. L'élevage constitue en même temps un premier capital mobilisable pour financer leurs dépenses importantes. Cependant, le taux de consommation des produits d'origine animale reste encore faible à Madagascar atteignant 10kg/habitant/an contre 40kg/habitant/an. C'est la raison pour laquelle, nous avons décidé de doter des intrants et matériels aux éleveurs issus des 23 régions de l'île en vue de booster la production d'élevage contribuant par la suite à la sécurité alimentaire ». Le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Suzelin Ratohiarijaona, l'a annoncé lors de leur remise officielle, hier à Ampandrianomby.

Cultures fourragères. Ces intrants et matériels sont notamment composés de 12 tonnes de provendes pour l'élevage porcin ainsi que de 25 tonnes de provendes et de 25 tonnes de maïs grains pour l'élevage de volailles. Des couveuses avec des groupes électrogènes, des abreuvoirs et des mangeoires ainsi que 124 000 coquelets et plus de 2 400 poulets gasy reproducteurs sont également mis à disposition des éleveurs de volailles. Des milliers de flacons d'antiparasitaires et de vitamines ainsi qu'un million de doses de vaccin contre le New Castle et le choléra aviaire seront aussi distribués afin d'assurer la sécurité sanitaire des cheptels de volailles. Pour l'élevage porcin, les éleveurs seront dotés de 86 porcelets reproducteurs. Puisque les dépenses en alimentation animale constituent la principale charge pour les éleveurs, le ministère de tutelle a favorisé les cultures fourragères en offrant 26 tonnes d'urées, 25 tonnes d'engrais NPK et 100 tonnes d'engrais organiques ainsi que 10 tonnes de semences fourragères et 500 000 boutures de juncao. L'élevage de petits ruminants et l'élevage bovin sera également développé grâce à la distribution des antiparasitaires, des vitamines et des médicaments vétérinaires. Près de 18 000 paires de boucles pour les petits ruminants sont également remis aux éleveurs.

Premier partenaire. Ce n'est pas tout ! Les apiculteurs bénéficieront également de ruches peuplées et équipées ainsi que de lots apicoles. Les groupements des paysans de Madagascar tels que le FEKRITAMA et les Foyers des paysans se disent être reconnaissants et souhaitent vivement que ces intrants et matériels arrivent entre les mains de tous les éleveurs. Pour sa part, le ministre de tutelle a soulevé que cela a été fait dans le cadre de la continuité de l'Etat, et ce, avec les ressources propres internes de son département ministériel. « Les paysans constituent notre premier partenaire et notre raison d'être. Des séries de formation seront ensuite prodiguées aux éleveurs afin de les professionnaliser. Aucun d'entre eux ne sera laissé de côté », a conclu le ministre de tutelle.