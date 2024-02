Madagascar: Législatives - Énième face-à-face TGV-TIM à Antananarivo

Même si l'heure n'est pas encore au choix des candidats, chaque état-major politique veut éviter de faire une erreur de casting, surtout à Antananarivo où la lutte s'annonce tendue entre le TIM et le TGV durant les prochaines élections législatives.

L'hostilité a été ouverte par l'ancien président Marc Ravalomanana à Imerinkasinina, ce samedi. Le parti Tiako i Madagasikara (TIM) entre en compétition et ne compte pas faire de la figuration aux prochaines élections. Hier, sur les ondes de l'AZ Radio, le député d'Ambatondrazaka Fidèle Razara Pierre a indiqué que « sans manquer de considération aux élections communales, les législatives constituent un second tour de la présidentielle ». Contrairement aux autres partis du Collectif des candidats, le TIM est bien lancé pour la reconquête de la Capitale avec en face un parti Tanora malaGasy Vonona (TGV) qui ne compte pas se laisser faire. « Le TGV est bien implanté à Antananarivo et nous avons une base solide », a déjà indiqué le vice-président de l'Assemblée nationale, Naivo Raholdina au début de l'année tout en soulignant que « le parti n'a pas peur d'affronter n'importe quel parti ».

Choix de candidats. Bien que le président national du TIM a souligné à Imerinkasinina que l'heure n'est pas encore au choix des candidats, tous les faits et gestes des élus du parti sont scrutés de près par ses militants mais aussi par l'opinion. Très active sur les ondes de l'AZ Radio avec le Talk show Miara-Manonja, le député Hanitra Razafimanantsoa pourrait porter une nouvelle fois la couleur du TIM dans le Ier arrondissement. Face à elle, après la disparition du député Jocelyn Raymond Michel élu sous l'étiquette IRD, du parti TGV, il y a Ratafika Andriamalazamanga Dimbindraibe qui est assez discret. Le IIIe arrondissement pourrait encore assister à une compétition entre la députée Aina Rafenomanantsoa (Anyah) du parti TGV et Feno Ralambomanana du TIM. Notons néanmoins qu'aucune décision n'est également prise dans le camp de l'actuelle majorité sur l'identité de ceux qui vont représenter les « oranges ».

Fort caractère. Les IIe et Ve arrondissements constituent deux circonscriptions un peu particulières. Si pour le deuxième, on attend un match serré entre Lanto Rakotomanga du parti TGV et le député Rastany du TIM, dans le Ve, la bataille sera féroce entre Fetra Ralambozafimbololona, président du groupe parlementaire TIM, et Naivo Raholdina, vice-président de l'Assemblée nationale. Des personnalités qui ont marqué la dernière législature. En effet, si Rastany est connu grâce aux différentes oeuvres sociales, Lanto Rakotomanga s'est également fait connaître à travers différentes réalisations malgré le « scandale du palissandre », dans lequel son nom était cité. Dans le Ve, avec Fetra Ralambozafimbololona et Naivo Raholdina, on a affaire à deux élus à fort caractère avec des passés politiques assez mouvementés.

Des surprises. Dans le IVe et le VIe arrondissement, la compétition pourrait réserver des surprises. Avec les relations que le député TGV du IVe, Paul Bert Rahasimanana entretient avec son parti, ce dernier est obligé de trouver un nouveau poulain. Des noms commencent d'ailleurs à circuler. Les plus cités sont ceux de Jean Nirina Rafanomezantsoa de l'AFARI Malagasy et de Désiré Rafidimanana du Tanora Miandrandra ny Hoaviny (TMH). Tous les deux ont défendu bec et ongles le président Andry Rajoelina durant les moments les plus durs des manifestations du mois d'octobre et novembre. En face d'eux, il y a le député TIM Emilien Ramboasalama. Pour le VIe arrondissement, si le député Tina Maxime Rakotoarimanana de l'IRD s'est fait discret durant toute la législature, Todisoa Andriamampandry du TIM figure parmi les élus avec une très forte cote de popularité.