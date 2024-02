Madagascar: Football / Mondial pupilles - Kintana Academy représentera Madagascar

La Grande Île sera à l'honneur à la 36ème édition du Mondial Pupilles de Plomelin, avec la participation de Kintana Academy.

La scène internationale du football U13 s'apprête à accueillir la 36e édition du tournoi masculin et la 9e édition du tournoi féminin du Mondial Pupilles de Plomelin, prévu du 9 au 12 mai 2024. Cet événement prestigieux, se tenant chaque week-end de l'ascension depuis 1986 dans le sud du Finistère, réunit cette année onze centres, dont huit pour la catégorie masculine et trois pour la catégorie féminine. Kintana Academy représentera fièrement Madagascar dans cette compétition majeure. Cependant, la Grande Île maintient une présence notable, avec deux équipes, le FC Nisi et le Spentana Academy, figurant sur la liste d'attente, démontrant la vitalité et l'engouement pour le football chez les jeunes Malgaches.

Le tirage au sort du Mondial Pupilles de Plomelin s'est tenu ce vendredi soir à la salle Ti An Dourigou à Plonéis, l'un des centres hôtes. Plonéis, en collaboration avec le GPGP, Gourlizon, Plogonnec, Guengat, et Plonéis, a accueilli cet événement marquant qui a révélé les affiches de cette édition palpitante. Kintana Academy de Madagascar évoluera dans le centre de Primelin, partageant le terrain avec des équipes de renom telles qu'Union Saint-Gilles (Belgique), FC Nantes (Ligue 1), AS Saint-Étienne (Ligue 2), FC Fleury 91, Bailly Noisy FC, ES Plumeriadec (56), et la Sélection du Cap Sizun. Cet alignement promet des confrontations passionnantes et des moments mémorables sur le terrain. L'édition de cette année s'élargit sur Quimperlé, une nouveauté dans la catégorie féminine, tandis que les huit centres traditionnels maintiennent leur présence pour la compétition masculine. Au total, 88 équipes, comprenant 64 masculines et 24 féminines, prendront part à cette compétition qui rassemble des talents prometteurs du football en herbe.

Le Mondial Pupilles de Plomelin reste une vitrine du jeune talent dans le monde du football, et la participation de Kintana Academy souligne l'importance croissante de Madagascar sur la scène internationale.