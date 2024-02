Madagascar: Basketball 3x3 - Fin de stage en Tunisie pour les Ankoay

Le camp d'entrainement de sept jours à Monastir, a pris fin le 2 février. Pour les Ankoay, il est primordial dans la préparation du Tournoi de qualification olympique.

Cent jours et le Tournoi de qualification olympique (TQO) s'ouvrira, à Debrecen en Hongrie, et se déroulera, du 16 au 19 mai. Les quatre membres de l'équipe nationale Ankoay, Arnol Solondrainy, Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Rick-Ley Loubacky, et leur entraîneur, Jean de Dieu Randrianarivelo, ont franchi une nouvelle étape dans l'apprentissage et l'acquisition d'expériences en basketball 3x3. Le camp d'entrainement et stage qu'ils ont suivi avec intérêt, sous la direction de, Danilo Lukic, grand expert et fondateur de l'Académie de haut niveau 3x3 de la Serbie, a pris fin vendredi, à Monastir en Tunisie.

Le stage s'est focalisé, principalement, sur le renforcement technico-tactique pour permettre à l'équipe malgache de combler les lacunes constatées durant la Coupe du monde en 2022 et la Coupe d'Afrique, dernièrement en Égypte.

La FIBA Afrique veut donner plus de chances aux représentants de l'Afrique durant le TQO, c'est-à-dire les deux équipes nationales d'Égypte hommes et dames, l'équipe masculine de Madagascar, l'équipe féminine du Kenya et celle de la Tunisie. L'initiateur de l'évènement, a affirmé qu'il veut « appuyer et renforcer la capacité technico-tactique du collectif et des individualités, de façon à ce que les équipes soient prêtes à toute éventualité lorsqu'elles seront face à des formations considérées comme plus performantes, lors du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques 2024 ».

%

Gonflé à bloc

Les quatre premiers jours ont été réservés à tous types d'exercices et de scénario possibles sur le terrain, en rectifiant les mauvaises habitudes de chaque joueur. Les trois derniers jours, les théories ont été mises en pratique par différents matches opposant les équipes présentes.

Le programme de préparation durant ce camp d'entrainement a été développé en étroite collaboration avec l'Association mondiale des entraîneurs de basketball (WABC). C'est l'application des recherches méticuleuses, des connaissances d'experts et d'un engagement commun à faire progresser le basketball. « Ce programme complet est conçu pour doter les joueurs et les entraîneurs des outils, techniques et stratégies nécessaires pour exceller dans le monde dynamique du basketball 3x3. Il couvre un large éventail de sujets, notamment le gameplay tactique, le développement des compétences, le conditionnement physique et la préparation mentale », confie Danilo Lukic.

Livio Ratianarivo, capitaine de l'équipe nationale Ankoay de 3x3, joint par message privé sur Facebook, n'a pas caché son intérêt. « Après ce stage, je comprends désormais la façon à adopter pour jouer du basketball 3x3. Le stage a été axé sur la rectification des mauvaises habitudes en 3x3 et surtout sur l'apprentissage des fondamentaux. Maintenant, je vais adopter une nouvelle attitude et un nouveau comportement très différents des anciennes pratiques. »

Grâce à ce stage, le moral des Ankoay 3x3 est gonflé à bloc et, d'ores et déjà, ils n'ont qu'un objectif commun : gagner autant que possible l'une des trois places qualificatives pour les J.O de Paris 2024.