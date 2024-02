Madagascar: Intempéries - Des pluies torrentielles s'abattent sur Toliara

Les pluies étaient attendues depuis un mois. Alors que le reste du pays et les autres districts de la région Atsimo-Andrefana ont eu le privilège de les avoir, il n'a pas plu dans la ville de Toliara depuis un mois et quatre jours. Dimanche, dans l'après-midi, le ciel a commencé à se noircir, mais les habitants en avaient l'habitude et n'en étaient pas surpris. Des supputations ont même circulé que les « travailleurs du sel » qui exercent leurs activités à Motombe et Ifaty, entre autres, font tout pour retenir la pluie.

Mais dimanche, des pluies torrentielles se sont abattues dans l'après-midi et toute la nuit. Les rues de la Cité du Soleil ont été réhabilitées récemment, mais il est constaté que les canaux d'évacuation manquent cruellement. Résultats, les rues et ruelles sont inondées et des eaux s'entassent jusqu'aux genoux dans les rues principales. Des embouteillages monstres de cyclopousses ont marqué la journée d'hier au stationnement Sanfily, devant la gendarmerie, à la sortie d'Andalousie vers le stade Maître Kira, au marché aux poissons de Mahavatse.

Les ruelles de Don Bosco, celles de Motombe, Betsinjaka, Betania, le marché de Scama sont si impraticables que les tireurs de cyclopousses refusent de tremper dans les eaux boueuses. Les canaux d'évacuation inexistants au marché de Scama font monter les eaux stagnantes jusqu'aux cuisses que les tricycles à moteur ne servent pratiquement à rien. Désordre total dans le quotidien des habitants de la ville de Toliara.